Nữ doanh nhân bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng 08/06/2026 21:43

(PLO)- Nữ doanh nhân ở TP Đà Nẵng đưa thông tin gian dối, huy động vốn từ các bất động sản chiếm đoạt của các bị hại 17,7 tỉ đồng.

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can Lê Thị Oanh (35 tuổi, ngụ phường Hải Châu, Đà Nẵng; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thị Oanh. Ảnh: CA

Theo điều tra, trong tháng 6 và 7-2022, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông cầu Hương An (tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng bà Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối.

Cụ thể, bà Oanh đưa thông tin dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.

Tin tưởng các thông tin trên, sáu khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho bà Oanh tổng số tiền 17,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, bà Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.

Đến tháng 5-2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng cho đến nay bà Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm bà Oanh huy động vốn, dự án khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.