Nhặt được vật giống lựu đạn, hai học sinh mang đến công an giao nộp 10/06/2026 15:33

(PLO)- Sau khi nhặt được vật có hình giống lựu đạn ở sông Ba, tỉnh Đắk Lắk, hai học sinh mang đến công an giao nộp.

Ngày 10-6, thông tin từ Công an xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiếp nhận một vật có hình giống lựu đạn do hai học sinh mang đến giao nộp.

Vật thể có hình giống lựu đạn do hai học sinh giao nộp. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-6, hai học sinh mang theo một vật có hình giống lựu đạn đến gặp trực ban của Công an xã Sơn Hòa.

Hai học sinh này cho biết, đã nhặt được vật thể trên khi vui chơi tại khu vực bờ sông Ba nên mang đến cơ quan công an để xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, công an yêu cầu các em trở về nhà an toàn, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hòa thu hồi, xác minh vật thể này theo quy định.

Công an xã Sơn Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của hai học sinh khi chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định việc trực tiếp cầm nắm và di chuyển vật thể nghi là lựu đạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Sơn Hòa khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh và nhà trường, cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh về các kỹ năng xử lý khi phát hiện vật liệu nổ như bom, mìn, lựu đạn... còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, khi gặp các vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.