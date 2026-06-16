Lốc xoáy làm trụ sở xã và hơn 70 nhà dân ở vùng cao Quảng Ngãi tốc mái 16/06/2026 08:34

(PLO)- Hơn 70 nhà dân tại xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng, nhiều cây xanh và trụ điện bị quật ngã.

Sáng 16-6, bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra vào chiều hôm trước.

Một nhà dân bị tốc mái toàn bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 15-6, trên địa bàn xã xuất hiện lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút. Cơn lốc đi qua các thôn Gò Da, Làng Ghè, Làng Rê và Làng Trăng, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 70 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều cây xanh bị ngã đổ, một số trụ điện bị hư hỏng, diện tích hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Lốc xoáy khiến nhiều cây cối, trụ điện ngã đổ.

Ngoài thiệt hại về nhà ở, trụ sở Đảng ủy xã và UBND xã Sơn Linh cũng bị tốc mái sau trận lốc xoáy.

Sau khi lốc đi qua, khu vực tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng một giờ, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.

Ngay trong chiều tối 15-6, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ, sửa chữa tạm thời các mái nhà bị hư hỏng. Ngành điện lực cũng được phối hợp để khắc phục các sự cố về điện, sớm ổn định sinh hoạt cho người dân.

Theo UBND xã Sơn Linh, địa phương đã kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.