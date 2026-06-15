Nam học sinh tử vong sau khi bị người đàn ông dùng xẻng tấn công 15/06/2026 14:48

(PLO)- Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang điều tra vụ một nam học sinh bị người đàn ông có biểu hiện thần kinh không ổn định dùng xẻng tấn công, dẫn đến tử vong.

Ngày 15-6, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một thiếu niên bị người đàn ông có biểu hiện thần kinh không ổn định dùng xẻng tấn công vào vùng đầu.

Nạn nhân bất tỉnh trên lề đường và không qua khỏi trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Nam học sinh tử vong sau khi bị người đàn ông dùng xẻng tấn công. Ảnh: N. TÂN

Theo người dân, sáng cùng ngày, tại khu vực đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn, hai nam học sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện.

Bất ngờ, người đàn ông kể trên lao vào cầm cây xẻng tấn công. Lúc này, một người đã bỏ chạy nhưng vẫn bị đánh thương tích, người còn lại bị đánh bất tỉnh nằm trên lề đường.

Khi phát hiện sự việc, hai nam học sinh được người dân đưa đến Bệnh viện Hóc Môn để cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Hiện công an đang điều tra vụ việc. Danh tính của nạn nhân và nghi can chưa được công bố.