Messi bất tử tại World Cup 18/06/2026 06:39

3 bàn thắng vào lưới Algeria đã đưa Argentina khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026 và giúp siêu sao Messi san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose, vượt mặt hàng loạt đối thủ trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chứng minh vì sao anh vẫn là linh hồn của nhà đương kim vô địch thế giới.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Nếu còn ai nghi ngờ về tầm ảnh hưởng của Lionel Messi đối với Argentina, trận đấu với Algeria tại sân Arrowhead đã mang đến câu trả lời rõ ràng nhất. Trong chiến thắng 3-0 của đại diện Nam Mỹ ở lượt trận mở màn bảng J, M10 ghi cả ba bàn thắng để tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh.

3 pha lập công ấy mang ý nghĩa vượt xa một chiến thắng thông thường. Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Klose đã giải nghệ từ lâu, còn Messi vẫn đang thi đấu và có cơ hội rất lớn để độc chiếm ngôi vị số một.

Số 10 của Argentina ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Algeria. Ảnh: FF.

Đó chưa phải tất cả. Ở tuổi 38 năm 357 ngày, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập hat trick tại World Cup, vượt qua kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo được thiết lập tại World Cup 2018. Anh cũng cân bằng thành tích ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất trong một kỳ World Cup với 5 lần lập công, ngang bằng huyền thoại Brazil Roberto Rivellino.

Màn trình diễn trước Algeria còn giúp Messi vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 3 bàn thắng, vượt qua những ứng viên hàng đầu như Kylian Mbappe và Erling Haaland. Trong khi Mbappe cùng Haaland mới có hai bàn sau lượt trận đầu tiên, Messi đã tạo ra khoảng cách bằng một đêm thi đấu xuất thần.

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ hơn cả là thể trạng của anh. Chỉ vài tuần trước giải đấu, Messi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương cơ gặp phải khi thi đấu cho Inter Miami. Nhiều người lo ngại anh sẽ không đạt thể trạng tốt nhất tại World Cup. Thế nhưng những nghi ngờ ấy nhanh chóng bị xóa bỏ.

Suốt 20 năm qua, M10 phá hàng loạt kỷ lục World Cup. Ảnh: EPA.

Từ những pha pressing ở khu vực giữa sân, những tình huống di chuyển không bóng cho đến khả năng dứt điểm lạnh lùng, Messi cho thấy anh vẫn đủ sức tạo ra khác biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Người hùng của Argentina và giấc mơ bảo vệ ngai vàng

Ngay cả HLV Lionel Scaloni cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho học trò của mình. Nhà cầm quân Argentina cho rằng thật khó để tìm thêm những lời khen dành cho Messi bởi suốt hai thập kỷ qua, anh đã liên tục làm nên những điều phi thường. Theo ông, bất kỳ người yêu bóng đá nào trên thế giới cũng muốn được chứng kiến M10 thi đấu.

Các đồng đội cũng có chung suy nghĩ. Rodrigo De Paul, người kiến tạo cho bàn mở tỷ số, cho biết Messi luôn đặt lợi ích tập thể lên trên thành tích cá nhân. Chính điều đó khiến anh trở thành thủ lĩnh được toàn đội tôn trọng tuyệt đối.

Thủ quân Argentina luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội. Ảnh: FF.

Trung vệ Nicolas Otamendi mô tả người đồng đội lâu năm là một "quái vật" thực thụ. Theo anh, Messi luôn thúc đẩy những người xung quanh phải nỗ lực nhiều hơn và không bao giờ cho phép bất kỳ ai tự mãn.

Sau trận đấu, nhân vật chính của đêm diễn vẫn giữ sự khiêm tốn quen thuộc. Messi gọi việc được tận hưởng khoảnh khắc lịch sử cùng gia đình, đồng đội và người hâm mộ là điều tuyệt vời nhất. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi Argentina khởi đầu bằng chiến thắng trong một trận đấu không dễ dàng.

Đội trưởng Argentina cũng dành lời cảm ơn tới hàng ngàn cổ động viên đã phủ kín các khán đài tại Kansas City. Ngay cả khi anh được thay ra ở phút 80, những tràng pháo tay và tiếng hò reo vẫn vang dội khắp sân vận động. Nhiều người hâm mộ đã tập trung từ ngày hôm trước với những chiếc áo mang dòng chữ "Messiah", như một cách khẳng định niềm tin tuyệt đối vào người hùng của họ.

Không có hàng thủ nào ngăn cản nổi chân sút số 1 của tuyển Argentina. Ảnh: FF.

Sự hiện diện của Messi thậm chí còn thu hút sự chú ý từ những ngôi sao ngoài bóng đá. Patrick Mahomes, biểu tượng của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs, cũng có mặt trên khán đài và đăng tải biểu tượng "GOAT" trên mạng xã hội sau màn trình diễn của siêu sao Argentina.

World Cup 2026 chắc hẳn là mùa World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Chính vì vậy, mỗi trận đấu của anh lúc này đều mang ý nghĩa đặc biệt. Và biết đâu, khi giải đấu khép lại, Messi sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup và dẫn dắt Argentina đến một kỳ tích mới: bảo vệ thành công ngôi vương thế giới sau hơn sáu thập kỷ.