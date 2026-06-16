Lạ lùng tuyển Tunisia chưa sa thải HLV sau thất bại ở World Cup 2026 16/06/2026 10:17

Tunisia dường như đã thông báo sa thải HLV Sabri Lamouchi sau thất bại 5-1 trước Thụy Điển trong trận mở màn World Cup 2026 ở Mexico hôm Chủ nhật. Hôm nay 16-6, liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) vừa xóa một bài đăng xác nhận việc sa thải HLV trưởng Sabri Lamouchi.

Mặc dù nhiều người vẫn cho rằng cựu HLV trưởng của Nottingham Forest và Cardiff City sẽ rời khỏi vị trí của mình ngay sau trận đầu tiên ở World Cup, nhưng Tunisia dường như đã thay đổi quyết định, ít nhất là hiện tại. Hôm qua 15-6, FTF đã đăng tải thông báo sau trên Instagram bằng tiếng Ả Rập: "Đã đạt được thỏa thuận chính thức về việc sa thải HLV Sabri Lamouchi. Các kế hoạch đang được tiến hành để bổ nhiệm Mondher Kebaier làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia (tạm thời) để hoàn thành các trận đấu ở vòng bảng World Cup".

Vấn đề là, dường như một thỏa thuận chính thức về các điều khoản thôi việc đã không thực sự đạt được và hiện đang có một số nhầm lẫn về việc liệu ông Sabri Lamouchi đã rời khỏi vị trí của mình hay chưa.

Lamouchi được cho là đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng tuyển Tunisia nhưng sau đó FTF đã xóa bài đăng về việc sa thải ông. ẢNH: MIRROR/GETTY

Các nguồn tin từ Tunisia cho biết ông Sabri Lamouchi thực sự đã dẫn dắt một phần buổi tập của đội tuyển Tunisia tại Trung tâm huấn luyện Rayados hôm nay (16-6), mặc dù ông không xuất hiện trong các bức ảnh được ghi lại suốt 15 phút tập luyện tự do.

Sau đó, một video ghi lại cảnh cả đội Tunisia trở về khách sạn đã được công bố, tuy nhiên Lamouchi không có mặt trong video. Cựu hậu vệ của Arsenal, Omar Rekik, đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 xuống cho đội tuyển Tunisia trước giờ nghỉ giải lao, nhưng Thụy Điển đã chứng tỏ sức mạnh tấn công quá áp đảo tại sân vận động Estadio BBVA ở Guadalupe, Mexico .

Tunisia sẽ thi đấu tại cùng địa điểm này một lần nữa vào thứ Bảy khi họ chạm trán với Nhật Bản trong trận đấu thứ hai của bảng F World Cup 2026, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Các cầu thủ Tunisia tập luyện mà không thấy HLV Lamouchi. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau trận thua ê chề của đội nhà, HLV Lamouchi phát biểu: “Chúng ta cần phải tỉnh táo hơn. Chúng ta không thể cứ tiếp tục mắc những sai lầm hiển nhiên và dễ tránh. Ở cấp độ này, những lỗi như vậy là không thể tha thứ. Với những cầu thủ đẳng cấp thế giới như hai tiền đạo người Thụy Điển, sai lầm là điều mà bạn khó có thể phục hồi được".

Herve Renard, người đã dẫn dắt Saudi Arabia giành chiến thắng ngoạn mục trước Argentina tại World Cup 2022 ở Qatar, hiện đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này và có thể được bổ nhiệm ngay trước cuối tuần. Đây là một tình huống rắc rối mà các cầu thủ và người hâm mộ Tunisia rất muốn giải quyết vì vụ việc hiện đang phủ bóng lên giải đấu của họ.