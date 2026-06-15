MU thêm 2 ngôi sao Premier League vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng 15/06/2026 07:39

MU đang cân nhắc các thương vụ chuyển nhượng mùa hè nhằm tăng cường hàng phòng ngự trước khi trở lại Champions League. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nhắm đến hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United cùng với Antonee Robinson của Fulham trong danh sách cân nhắc nhằm tăng cường hàng phòng ngự. Việc chiêu mộ một thủ môn và một tiền vệ cũng là những ưu tiên hàng đầu.

Manchester United sẽ trở lại Champions League mùa giải tới, và với việc Patrick Dorgu dự kiến ​​sẽ thi đấu ở vị trí tấn công nhiều hơn, Luke Shaw hiện là hậu vệ trái duy nhất giàu kinh nghiệm trước mùa giải mới. Diogo Dalot và Noussair Mazraoui có thể là phương án dự bị nếu cần thiết.

Theo Sky Sports (Anh), Hall được các lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo MU đánh giá cao và là một cầu thủ mà họ "có thể cân nhắc chiêu mộ nếu có cơ hội". Cầu thủ 21 tuổi này, người bị Thomas Tuchel bỏ qua trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026, được xem là một tài năng triển vọng lâu dài của MU khi hợp đồng của Shaw sẽ hết hạn vào năm tới.

Đầu tháng này, các báo cáo cho rằng Hall đã gửi đơn xin chuyển nhượng đến Newcastle trong bối cảnh có tin đồn về sự bất hòa giữa HLV Eddie Howe và hậu vệ này. Tuy nhiên, tờ ChronicleLive (Anh) khẳng định thông tin này không chính xác, và cả hai đã kết thúc mùa giải trong mối quan hệ tốt đẹp.

Lewis Hall đang trong tầm ngắm của Manchester United. ẢNH: NEWCASTLE UNITED

Ở một diễn biến khác, Robinson vẫn nằm trong tầm ngắm của MU và được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều CLB khác trong suốt World Cup 2026 khi anh khoác áo nước chủ nhà Mỹ. Việc Fulham sắp bổ nhiệm HLV mới làm dấy lên nghi ngờ về quãng thời gian 6 năm của cầu thủ 28 tuổi này tại đội chủ sân Craven Cottage.

MU cũng đang tìm kiếm một thủ môn dự bị, bởi Andre Onana, người vừa trở lại Old Trafford sau thời gian cho mượn tại Trabzonspor, dự kiến ​​sẽ không có cơ hội cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 trong giai đoạn tiền mùa giải. Altay Bayindir cũng là một cái tên có khả năng bị loại sau chiến dịch ra mắt ấn tượng của thủ môn Senne Lammens.

Thủ môn Radek Vitek, người đã trải qua mùa giải theo dạng cho mượn tại Bristol City, cũng được dự đoán sẽ ra đi. MU tiếp tục tìm kiếm thêm những tân binh ở tuyến giữa bất chấp việc đã hoàn tất chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Mateus Fernandes được cho là mục tiêu tiềm năng của MU, và người đại diện của cầu thủ này đã được liên lạc trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, West Ham đang yêu cầu khoảng 85 triệu bảng Anh mới bán tiền vệ người Bồ Đào Nha, gấp hơn hai lần so với 42 triệu bảng mà họ đã trả để mua anh cách đây một năm. West Ham cần phải tạo ra nguồn vốn sau khi xuống hạng Championship, và CLB cũ của Mateus Fernandes là Southampton có điều khoản hưởng 15% hoa hồng từ thương vụ bán lại Fernandes trong tương lai.

MU cũng quan tâm đến Robinson của Fulham. ẢNH: MIRROR/GETTY

Elliot Anderson của Nottingham Forest cũng nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của MU, nhưng "quỷ đỏ" nhận ra mức phí chuyển nhượng vượt quá 120 triệu bảng Anh là điều kiện cần thiết để Nottingham Forest xem xét việc bán cầu thủ Anh. Điều này là bởi Manchester City đã bị Nottingham Forest từ chối 2 lời đề nghị hỏi mua Anderson.

Theo các nguồn tin từ truyền thông, lời đề nghị của Man City trị giá 106 triệu bảng cộng thêm 15 triệu bảng tiền thưởng, tuy nhiên Nottingham Forest vẫn kiên quyết giữ vững lập trường với gói đề nghị tổng cộng lên tới 130 triệu bảng, bao gồm 110 triệu bảng trả trước và 20 triệu bảng tiền thưởng thêm.

Mặc dù vậy, Anderson không hề giấu giếm mong muốn gia nhập Man City, điều này có thể đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Ngoài ra, Manchester United đã xác nhận sự ra đi của Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia, cũng như các tài năng trẻ từ học viện đào tạo trẻ là Sonny Aljofree, James Bailey và Malachi Sharpe.