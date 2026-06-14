Vinicius giải cứu Brazil, vua phá lưới biến động 14/06/2026 09:04

(PLO)- Một khoảnh khắc thiên tài của Vinicius Junior đã giúp Brazil thoát khỏi thất bại trước Morocco, đồng thời khiến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 trở nên nóng bỏng.

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid ghi bàn thắng đẳng cấp trong trận hòa 1-1 tại bảng C diễn ra sáng 14-6, qua đó giúp Vinicius chính thức góp mặt trong nhóm những chân sút đã nổ súng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù được đánh giá cao hơn, Brazil lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của Morocco. Đại diện châu Phi nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Alisson. Ngay từ những phút đầu tiên, Neil Aynaoui và Achraf Hakimi đã khiến hàng thủ Selecao phải hoạt động hết công suất với các pha dứt điểm nguy hiểm.

Sức ép của Morocco cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 21. Từ một tình huống phản công sắc bén, Brahim Diaz tung đường chuyền tinh tế xé toang hàng phòng ngự Brazil để Ismael Saibari băng xuống đối mặt thủ môn. Tiền vệ này xử lý lạnh lùng bằng cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu Alisson, mở tỷ số cho Morocco trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Brazil.

Vinicius ghi tuyệt phẩm cho Brazil. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, khi đội bóng Nam Mỹ đứng trước nguy cơ rơi vào thế bế tắc, Vinicius đã lên tiếng đúng lúc. Phút 32, Brazil tổ chức một pha phối hợp tốc độ trước vòng cấm đối phương.

Nhận bóng ở vị trí thuận lợi, cầu thủ 25 tuổi tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Bono bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng này giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến thế trận giằng co với nhiều cơ hội được tạo ra. Phút 77, Vinicius tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha đi bóng rồi kiến tạo cho Raphinha dứt điểm, nhưng Bono đã cứu thua xuất sắc.

Ngôi sao của Real Madrid chơi hay nhưng tuyển Brazil vẫn không thắng. Ảnh: EPA.

Đến những phút bù giờ cuối cùng, Alisson trở thành người hùng khi liên tiếp cản phá các cú sút nguy hiểm của Aynaoui và Amaimouni-Echghouyab, giữ lại một điểm cho Brazil.

Sau lượt trận này, Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với hai pha lập công. Trong khi đó, Vinicius Junior và Ismael Saibari đã gia nhập nhóm các cầu thủ sở hữu một bàn thắng, khiến cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới trở nên căng thẳng.