'Tôi tức giận vì mọi người thuyết phục tôi gia nhập MU' 13/06/2026 10:59

(PLO)- "Tôi tức giận vì mọi người cố gắng thuyết phục tôi gia nhập MU - tôi chưa bao giờ thực sự cân nhắc điều đó", đó là ai?

Một ngôi sao của Barcelona lên tiếng về cảm giác tức giận của anh khi tin rằng mình đang bị ép buộc gia nhập MU. Theo đó, Frenkie de Jong tiết lộ anh chưa bao giờ thực sự cân nhắc đến Old Trafford dù liên tục được liên hệ với gã khổng lồ của Premier League này. Tiền vệ 29 tuổi người Hà Lan đã khoác áo Barcelona từ năm 2019 và sở hữu ba chức vô địch La Liga.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, De Jong thường xuyên được liên hệ với việc rời khỏi Tây Ban Nha, trong đó MU liên tục được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng cho cầu thủ người Hà Lan. HLV khi đó của MU là Erik ten Hag từng làm việc với De Jong tại Ajax trong mùa giải 2018 - 2019 và coi người đồng hương Hà Lan là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa trước khi Casemiro đến MU.

Những tin đồn về việc mình sẽ gia nhập Manchester United liên tục xuất hiện khiến De Jong vô cùng tức giận với giới truyền thông và cầu thủ này quyết định ngừng trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, De Jong đã chấm dứt những lời đồn đoán sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029 vào đầu mùa giải này. Trước khi cùng đội tuyển Hà Lan bay sang Bắc Mỹ tham dự FIFA World Cup 2026, De Jong đã trả lời phỏng vấn tờ SPORT, chia sẻ về mâu thuẫn giữa anh và giới báo chí.

De Jong và Rashford, ngôi sao của MU đang chơi cho Barca dưới dạng cho mượn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Khi được hỏi liệu anh có tin giới truyền thông phải chịu trách nhiệm vì công chúng không hiểu rõ về anh, De Jong trả lời: "Một phần nào đó, đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm khi ngừng nói chuyện với báo chí.

Đã có lúc họ gây áp lực buộc tôi phải rời Barcelona. Có lúc tôi rất tức giận và không muốn nói chuyện nữa. Nhưng đó là điều tôi đã nói trước đây: mọi người chỉ nghe ý kiến ​​hoặc thông tin qua báo chí, chứ không chịu lắng nghe bạn".

De Jong cho rằng tình hình tài chính khó khăn của Barca năm 2023 là lý do khiến tương lai của anh không chắc chắn, đồng thời tiết lộ một số cá nhân trong CLB muốn bán anh sau khi nhận được lời đề nghị từ MU. De Jong giải thích: "Barca đang gặp khó khăn về tài chính, và tất nhiên, luôn có những đội bóng gọi điện cho các cầu thủ để hỏi xem họ có muốn đến hay không.

Và tôi luôn nói không. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Điều xảy ra vào mùa hè năm đó là, mặc dù tôi đã từ chối, một số đội bóng vẫn đến Barca và đề nghị mua tôi. Và trong nội bộ Barca - không phải tất cả, nhưng một số người - cho rằng đó là những lời đề nghị tốt và muốn bán tôi".

De Jong luôn khẳng định mong muốn được ở lại Tây Ban Nha nhưng thừa nhận ý định ra đi đã từng thoáng qua trong đầu anh. De Jong nói thêm: "Mùa hè năm đó, tôi rất rõ ràng là mình không muốn rời đi. Nhưng tất nhiên, khi bị áp lực hoặc trong tình huống như vậy, bạn luôn có thể nghĩ đến điều gì đó khác".

De Jong khẳng định anh chưa bao giờ muốn gia nhập MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, De Jong khẳng định mình chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc việc rời đi trước khi cam kết cống hiến những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp cho gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Anh tiếp tục: "Bạn nghĩ, "có lẽ mình phải rời đi" hoặc "có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình đến một đội khác". Tất nhiên là đôi khi bạn cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng thực sự cân nhắc việc ra đi thì không".

De Jong sẽ tham gia giải World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp vào tháng này cùng đội tuyển Hà Lan, nơi họ sẽ đối đầu với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia ở bảng F.