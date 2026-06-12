World Cup 2026: Ghana phải hàn gắn rạn nứt nội bộ 12/06/2026 07:29

Đội tuyển Ghana sẽ tham dự World Cup 2026 trong tình cảnh cựu HLV của Real Madrid và Bồ Đào Nha Carlos Queiroz được giao nhiệm vụ hàn gắn một phòng thay đồ đang chia rẽ sau khi Otto Addo bị sa thải chỉ 72 ngày trước vòng chung kết.

Carlos Queiroz - Người hàn gắn vết thương

Carlos Queiroz sở hữu bản lý lịch ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Ghana. Đó là lý do tại sao người đàn ông 73 tuổi này được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng chưa đầy ba tháng trước khi World Cup bắt đầu. Queiroz từng là trợ lý của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, dẫn dắt Iran tham dự ba kỳ World Cup, quản lý đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2010 và mùa hè này sẽ là giải đấu thứ năm của ông. HLV người Bồ Đào Nha cũng từng dẫn dắt Real Madrid và Sporting Lisbon trong sự nghiệp huấn luyện rộng lớn và đa dạng, đưa ông đi khắp thế giới.

Queiroz phải ổn định phòng thay đồ đang chia rẽ sâu sắc ở tuyển Ghana. ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Tôi làm rất nhiều công việc trên khắp thế giới. Nhưng đây không chỉ là một công việc bình thường - đây là một sứ mệnh”, Queiroz nói. Và đây sẽ là một thử thách lớn ngay cả đối với một người giàu kinh nghiệm như ông. Đây là một quốc gia đã lọt vào tứ kết World Cup 2010, hòa tuyển Anh tại Wembley và kỳ vọng sẽ là đội tuyển mạnh nhất châu Phi.

Michael Essien vẫn là một huyền thoại của Ghana và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử quốc gia, nhưng những ngày đó đã qua. Tuy nhiên, kỳ vọng vẫn không hề thay đổi dù Ghana thậm chí còn không lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi gần nhất.

Ghana đã giành vé tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Otto Addo, nhưng việc ông bị sa thải chỉ 72 ngày trước khi giải đấu khởi tranh tại Bắc Mỹ đã nói lên tất cả. Người hâm mộ, các cầu thủ và cả đất nước Ghana đã mất kiên nhẫn với Addo. Mặc dù Addo là cựu tuyển thủ quốc tế Ghana, nhưng cảm giác chung là ông thiếu khả năng kỹ thuật và chiến thuật để dẫn dắt đội tuyển vào mùa hè này.

Nhưng Ghana không chỉ bổ nhiệm Queiroz vì kinh nghiệm huấn luyện, mà còn vì ông được xem là một nhà ngoại giao, một người quản lý giỏi, có khả năng vực dậy một đội hình đang bị chia rẽ. Ghana có những cầu thủ lớn tuổi như Jordan Ayew, người đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển, nhưng cựu binh 34 tuổi với 120 lần khoác áo đội tuyển Ghana đang trên đà xuống dốc.

Antoine Semenyo - niềm hy vọng của cả dân tộc

Antoine Semenyo là tương lai của tuyển Ghana. Ngôi sao của Man City này đang gánh trên vai niềm hy vọng và ước mơ của cả một quốc gia. Abdul Fatawu của Leicester cũng là một cầu thủ đáng chú ý. Mohammed Kudus là một tài năng xuất chúng và thật đáng tiếc khi anh bị chấn thương vì anh có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Semenyo là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Ghana. ẢNH: OFFSIDE

Nhưng thực sự có một khoảng cách giữa thế hệ cầu thủ lớn tuổi và thế hệ trẻ ở tuyển Ghana, và đó là lý do Queiroz được đưa về để thu hẹp khoảng cách đó. Đó là nhiệm vụ của ông ấy. Họ có tài năng nhưng họ cần một người lãnh đạo.

Có những vấn đề về tinh thần đồng đội, các cầu thủ kỳ cựu có quá nhiều quyền lực và phòng thay đồ quá bè phái. Queiroz được xem là người tốt bụng, một người quản lý con người cũng như có khả năng gắn kết các cầu thủ và thống nhất một đội hình đang thi đấu dưới mức kỳ vọng.

Niềm tin ở Ghana là họ có thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026 dù nằm chung bảng với Anh, Croatia và Panama. Trận hòa 1-1 với Xứ Wales ở Cardiff chắc chắn không làm giảm bớt niềm tin đó. Họ sẽ bắt đầu World Cup bằng trận đấu với Panama vào ngày 17-6 (giờ địa phương), tiếp theo là Anh vào ngày 23-6 và Croatia bốn ngày sau đó.

Và đây là động lực. Cả nước Ghana đều cuồng bóng đá. Trẻ em lớn lên bằng việc đá bóng trên đường phố. Tất cả các trận đấu của Ghana tại World Cup 2026 sẽ được theo dõi kỹ lưỡng, trường học và cửa hàng sẽ đóng cửa. Thêm vào đó, có một niềm tin nếu Ghana đánh bại được Anh thì đó sẽ là một ngày hội quốc gia. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất của Ghana và là điều họ hằng mơ ước.

Nếu khởi đầu tốt trong trận đấu có khả năng thắng trước Panama, Ghana tin mình có thể vượt qua Croatia và giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách á quân của bảng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Semenyo là niềm hy vọng lớn nhất và là siêu sao của đội tuyển Ghana. Semenyo sinh ra ở London nhưng cha của anh là Larry, khẳng định con trai mình sẽ cống hiến tương lai cho Ghana chứ không phải nước Anh, và quả thật giờ đây anh đang tự hào khoác áo đội tuyển quốc gia Ghana.

Semenyo lớn lên ở Anh mà không chịu áp lực nào khi sống ở Ghana, nhưng giờ điều đó thay đổi vì anh là một siêu sao ở quê nhà. Giờ đây, mỗi khi Semenyo chạm bóng, người hâm mộ đều kỳ vọng anh sẽ tạo ra những pha bóng kỳ diệu.

Semenyo chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái cho đội tuyển Ghana - giống như khi còn ở Bournemouth - nhưng anh là một cầu thủ thuận cả hai chân. Semenyo có thể thực hiện những đường chuyền bổng cho Erling Haaland ở Manchester City, anh cũng thích đột phá vào trong để tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu.

Mùa hè này, Queiroz sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng Semenyo cũng sẽ gánh vác trọng trách của cả quốc gia.