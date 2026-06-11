12 ‘quái kiệt’ đua Quả bóng vàng World Cup 2026 11/06/2026 06:39

(PLO)- Chỉ còn 2 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đang là chủ đề nóng bỏng với những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.

Lionel Messi trở lại với tư cách nhà đương kim vô địch, nhưng hàng loạt ngôi sao đang đạt đỉnh cao phong độ như Kylian Mbappe, Lamine Yamal hay Harry Kane đều sẵn sàng lật đổ huyền thoại người Argentina. Cuộc chơi lớn World Cup 2026 vì thế còn là cuộc đua tranh rất khắc nghiệt cho danh hiệu cá nhân.

Messi đối mặt thế hệ mới đầy tham vọng

World Cup 2022 chứng kiến Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp bằng chức vô địch cùng Argentina. Bốn năm sau, siêu sao 39 tuổi tiếp tục dẫn dắt Albiceleste bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng. Với tầm ảnh hưởng đặc biệt và đẳng cấp đã được kiểm chứng, Messi đương nhiên vẫn là một trong những ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng World Cup 2026.

Tuy nhiên, lần này thử thách dành cho thủ quân Argentina được đánh giá lớn hơn rất nhiều. Kylian Mbappe tiếp tục là cái tên nổi bật nhất trong danh sách cạnh tranh. Sau kỳ World Cup 2022 bùng nổ với danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo của Real Madrid tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ tại châu Âu. Tốc độ, khả năng dứt điểm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn biến Mbappe thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ.

Mbappe là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Ảnh: FF.

Một đại diện khác của tuyển Pháp là Michael Olise cũng được FIFA đánh giá rất cao. Mùa giải thăng hoa trong màu áo Bayern Munich giúp cầu thủ chạy cánh này vươn mình thành một trong những chân kiến tạo xuất sắc nhất châu Âu. Những pha xử lý bằng chân trái đầy ngẫu hứng cùng kỹ năng đi bóng khó lường có thể giúp Olise tạo nên đột biến ở bất kỳ thời điểm nào.

Bên phía Tây Ban Nha, Lamine Yamal được xem là hiện tượng đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Dù mới bước sang tuổi 18, ngôi sao của Barcelona đã sở hữu bộ kỹ năng khiến nhiều đàn anh phải ngưỡng mộ. Khả năng rê bóng, chuyền quyết định và dứt điểm đa dạng biến Yamal thành quân bài có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài giây.

Trong khi đó, Harry Kane vẫn là niềm hy vọng số một của tuyển Anh. Sau khi tiếp tục bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga, chân sút của Bayern Munich bước vào World Cup với tham vọng giành danh hiệu lớn đầu tiên cùng Tam sư. Khả năng ghi bàn ổn định, tư duy chiến thuật và vai trò thủ lĩnh khiến Kane luôn xuất hiện trong danh sách những ứng viên nặng ký.

Thủ quân Harry Kane là niềm hy vọng lớn cho tuyển Anh. Ảnh: FF.

Ở Nam Mỹ, Luis Diaz được kỳ vọng sẽ đưa Colombia tiến sâu. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich nổi tiếng với những pha bứt tốc và khả năng vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một. Nếu được trao đủ không gian, Diaz hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Những bộ não thiên tài sẵn sàng tạo địa chấn

Bên cạnh các tiền đạo nổi bật, FIFA cũng đánh giá rất cao nhóm tiền vệ có khả năng quyết định vận mệnh giải đấu. Vitinha đang nổi lên như “bộ não” chiến thuật của Bồ Đào Nha. Sau những thành công liên tiếp cùng PSG, tiền vệ 26 tuổi là nhân tố quan trọng nhất nơi tuyến giữa của Selecao châu Âu. Khả năng điều tiết nhịp độ, chuyền bóng và đọc trận đấu giúp anh trở thành trung tâm trong mọi đợt triển khai tấn công.

Argentina cũng sở hữu một nhạc trưởng đáng gờm là Enzo Fernandez. Tiền vệ này có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, đồng thời nổi bật với những đường chuyền xuyên tuyến có khả năng phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. Với kinh nghiệm vô địch World Cup, Enzo sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Dembele đang chiếm nhiều lợi thế trong đội hình mạnh mẽ của tuyển Pháp. Ảnh: FF.

Ousmane Dembele là đại diện thứ ba của tuyển Pháp xuất hiện trong danh sách. Sau nhiều năm bị nghi ngờ về tính ổn định, cầu thủ sinh năm 1997 đã lột xác hoàn toàn. Anh trở nên hiệu quả hơn trong khâu tấn công và đóng góp rất nhiều cho lối chơi tập thể. Dembele hoàn toàn đủ sức cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải đấu.

Ở tuyển Anh, Declan Rice được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới hiện nay. Từ khả năng thu hồi bóng, điều phối thế trận đến hỗ trợ tấn công, ngôi sao Arsenal đều thể hiện ở đẳng cấp rất cao. Chính HLV Thomas Tuchel cũng khẳng định những cầu thủ sở hữu bộ kỹ năng như Rice là cực kỳ hiếm trong bóng đá hiện đại.

Brazil đặt kỳ vọng lớn vào Raphinha. Dù đang gặp một số vấn đề về thể trạng, cầu thủ của Barcelona vẫn được xem là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên hành lang cánh. Tốc độ, sự quyết liệt và khả năng tạo đột biến giúp anh trở thành quân bài chiến lược của Selecao.

Raphinha và Yamal sẵn sàng cuộc đua danh hiệu lớn. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Federico Valverde tiếp tục là thủ lĩnh của Uruguay. Tiền vệ Real Madrid nổi tiếng với nguồn năng lượng dồi dào, khả năng sút xa uy lực và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Nếu Uruguay tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, dấu ấn của Valverde chắc chắn sẽ rất đậm nét.

Vòng chung kết World Cup 2026 sau hơn một tháng tranh tài sẽ quyết định ai là chủ nhân của Quả bóng vàng World Cup danh giá nhất hành tinh.