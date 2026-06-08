Sốc: Mục tiêu số 1 của MU đổi vận ở World Cup 08/06/2026 16:52

(PLO)- Giữa lúc tương lai ở MU vẫn đang là chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng, Ederson bất ngờ đón nhận tin vui lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế khi chính thức góp mặt trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Ban đầu, tiền vệ 26 tuổi không nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti cho vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương của hậu vệ Wesley đã khiến tuyển Brazil buộc phải điều chỉnh danh sách đăng ký cuối cùng. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sau đó xác nhận Ederson là cái tên được triệu tập thay thế để hoàn thiện đội hình 26 cầu thủ đến Bắc Mỹ.

Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ đối với cầu thủ mới chỉ có ba lần khoác áo Selecao kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2024. Từ vị thế của một cái tên đứng ngoài cuộc đua, Ederson giờ đây có cơ hội góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Theo kế hoạch, tiền vệ này sẽ hội quân cùng đội tuyển Brazil tại đại bản doanh ở khu vực New York và New Jersey trước khi bước vào hành trình World Cup. Dù vậy, việc được gọi bổ sung không đồng nghĩa với suất đá chính dành cho anh.

Sắp sửa gia nhập MU, tiền vệ Ederson còn nhận tin vui lớn tham dự Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Trong những trận giao hữu gần đây, HLV Carlo Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào bộ đôi Bruno Guimaraes và Casemiro ở tuyến giữa. Với kinh nghiệm dày dạn cùng phong độ ổn định, hai ngôi sao này được dự đoán sẽ tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận mở màn gặp Morocco.

Việc gia nhập đội tuyển ở giai đoạn cuối khiến Ederson gặp không ít bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí. Dù vậy, World Cup luôn là giải đấu chứa đựng những bất ngờ, và lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng các cầu thủ khởi đầu từ băng ghế dự bị vẫn có thể trở thành nhân vật chính.

Người hâm mộ bóng đá Anh hẳn còn nhớ câu chuyện của Kobbie Mainoo tại Euro 2024. Tiền vệ trẻ này ban đầu không được xem là lựa chọn ưu tiên của Gareth Southgate. Tuy nhiên, sau khi phương án sử dụng Trent Alexander-Arnold ở khu trung tuyến không mang lại hiệu quả, Mainoo đã được trao cơ hội và nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng của Tam Sư trong phần còn lại của giải đấu.

Ederson hy vọng đổi đời sau chuyến du đấu ở Bắc Mỹ. Ảnh: EPA.

Với Ederson, nguồn cảm hứng thậm chí còn đến từ một cựu cầu thủ từng khoác áo Manchester United. Tại World Cup 2002, Kleberson chỉ là một cái tên khá xa lạ với phần lớn người hâm mộ quốc tế. Trước khi giải đấu khởi tranh, anh mới có vỏn vẹn năm lần khoác áo tuyển Brazil và chủ yếu ngồi dự bị ở vòng bảng.

Mọi thứ thay đổi ở vòng tứ kết khi HLV Luiz Felipe Scolari trao cơ hội cho Kleberson. Tiền vệ này lập tức tỏa sáng, giữ suất đá chính đến hết giải và góp công lớn giúp Brazil lên ngôi vô địch thế giới. Màn trình diễn ấn tượng đến mức Scolari từng khẳng định Kleberson là một trong những cái tên ông tin tưởng nhất trong đội hình năm đó.

Ederson chắc chắn hiểu rằng cơ hội của mình tại World Cup 2026 không lớn như Bruno Guimaraes hay Casemiro. Tuy nhiên, việc được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Và biết đâu, từ vị thế của một phương án dự phòng, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United lại có thể viết nên câu chuyện cổ tích tiếp theo của bóng đá Brazil.