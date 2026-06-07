Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: U-19 Việt Nam thua Indonesia 1-2 theo cách rất đau và... chờ vé vớt 07/06/2026 22:22

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam đánh mất ngôi nhất bảng A vào cuối trận và đối diện nguy cơ... về nước ngay sau vòng bảng.

Phút 90, đội tuyển U-19 Việt Nam bị phạt đền và và thua 1-2 vào đúng thời điểm “deadline” rất đau đớn.

Từ việc có quyền tự quyết, đội bóng trẻ Việt Nam bây giờ phải chờ kết quả chung kết bảng B giữa Thái Lan và Malaysia.

Thực tế đội khách Việt Nam thể hiện một trận đấu rất ổn trước chủ nhà trên sân Bắc Sumatra đầy ắp khán giả. Reno Munz có bàn thắng trước cho chủ nhà Indonesia ở phút 22.

Thua Indonesia, U-19 Việt Nam hồi hộp chờ kết quả trận Thái Lan - Malaysia lúc 20 giờ ngày 8-6. Ảnh: AFF.

Phút 73, Quốc Khánh có bàn san bằng cho Việt Nam từ pha bật cao đánh đầu sau cú phạt góc. Khi bị san bằng, các cầu thủ Indonesia lại nóng đầu và cách thể hiện đầy bạo lực với những pha vào bóng và tranh chấp như... đánh lộn khiến cầu thủ hai đội suýt lao vào choảng nhau. Nó xảy ra 3 lần như thế sau bàn san bằng của Quốc Khánh.

Và nếu như trận đấu kết thúc hòa thì Việt Nam cùng 7 điểm với Indonesia nhưng vẫn giữ ngôi nhất bảng vì có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Tuy nhiên, khi trận đấu chạm phút cuối cùng, trung vệ của Việt Nam có pha lao chéo người đánh đầu và cánh tay chạm vào phần gáy của cầu thủ Indonesia. Thế là trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm phạt đền, Evandra Floratas sút thắng thủ môn Xuân Tín và ấn định tỉ số 2-1 cho Indonesia.

Với cái thua đau đớn này, khả năng Việt Nam bị loại là rất cao nếu 20 giờ ngày 8-6, trận chung kết bảng B, Thái Lan và Malaysia cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận chỉ cần chơi hòa nhã với nhau.

Rất tiếc cho U-19 Việt Nam từ chỗ nắm quyền tự quyết đã không may rơi xuống ngôi nhì bảng và phải hồi hộp chờ đợi lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 8-6.