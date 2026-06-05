Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: Bị U-19 Việt Nam “đè”, Indonesia lo sợ lặp lại ác mộng 05/06/2026 10:02

Tại giải U-19 Đông Nam Á, sau trận đầu tiên đánh bại Myanmar 3-0 rồi tối 4-6 lại thắng Đông Timor 3-0, nhưng chủ nhà Indonesia vẫn bị U-19 Việt Nam “đè” xuống vị trí nhì bảng A và nơm nớp lo sợ gặp ác mộng.

Sau trận đấu, nhiều báo của Indonesia giật tít, “Thắng Đông Timor 3-0, Indonesia còn hy vọng đi tiếp”, “Không vượt qua được Việt Nam, Indonesia đang đối mặt ác mộng như U-17”, “Liệu lần nữa chủ nhà có rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng?!”. Tất cả chỉ vì ác mộng hồi tháng 4 qua, thầy trò HLV Yulianto của U-17 Indonesia đã bị loại ngay sau vòng bảng, còn Việt Nam lên ngôi vô địch khi hai đội trẻ cùng bảng A.

Indonesia (trắng) thắng Đông Timor 3-0 nhưng HLV Nova Arianto vẫn ám ảnh bị loại ngay sau vòng bảng trên sân nhà. Ảnh: ANTARA

Bây giờ, sau lượt trận thứ nhì bảng A, Indonesia vẫn xếp sau U-19 Việt Nam. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Indonesia cùng 6 điểm, nhưng Việt Nam có hiệu số bàn thắng/bại là +8 (thắng Đông Timor 3-0 và Myanmar 5-0), còn Indonesia thắng Myanmar và Đông Timor cùng 3-0, tức +6.

Vào lúc 20 giờ ngày 7-6, chủ nhà Indonesia chạm trán với Việt Nam trong thế “lưng dựa tường”, chỉ có chiến thắng mới lên ngôi đầu bảng. Nếu nhì bảng, Indonesia phải chờ vé vớt và vẫn có khả năng bị loại nếu điểm số và chỉ số phụ khác không cạnh tranh nổi với bảng B và C. Tại giải U-19 Đông Nam Á, 3 đội dẫn đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất trong 3 bảng sẽ vào bán kết.

U-19 Việt Nam đang "đè" Indonesia sau 2 lượt trận. Ảnh:AFF

Trong khi đó, tại bảng B, Thái Lan ra quân đã “dội mưa gôn” vào Brunei 9 bàn. Malaysia có chiến thắng 3-0 trước Singapore. Chiều 5-6, Malaysia lại gặp “kèo thơm” Brunei và nhất định sẽ tạo “mưa gôn”.



Mặt khác ngoài hai bảng A và B mỗi bảng có 4 đội thì bảng C có 3 đội (Úc, Philippines và Campuchia) nên khi xét đội nhì bảng duy nhất của 3 bảng có thành tích tốt nhất thì đội chót bảng của bảng A và B bị loại ra, tức thông số như điểm, bàn thắng bàn thua liên quan đến đội chót này đều bị loại ra.

Indonesia đang đối mặt rủi ro cực lớn, ác mộng bị loại ngay sau vòng bảng trên sân nhà là điều hiển hiện.

Tối 4-6, sau khi Việt Nam thắng Myanmar 5-0, Indonesia đá với Đông Timor áp lực đè lên HLV Nova Arianto thấy rất rõ. Nova Arianto liên tục bước ra ngoài chỉ đạo, la hét khi học trò đá thiếu sáng tạo và không tạo ra nhiều cơ hội trước Đông Timor để ghi thật nhiều bàn thắng nhằm chiếm ngôi đầu bảng

+ Lịch đấu lượt trận thứ 2 bảng B ngày 5-6:

Brunei - Malaysia (16 giờ), Singapore - Thái Lan (20 giờ).