Khai mạc giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: U-19 Việt Nam sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm ngày ra quân 31/05/2026 16:30

(PLO)-Chiều 1-6, U-19 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lấy trọn 3 điểm trước Đông Timor, còn chủ nhà Indonesia lại chưa chắc khi chạm trán với Myanmar.

16 giờ ngày 1-6, U-19 Việt Nam đá trận mở màn giải Vô địch U-19 Đông Nam Á gặp U-19 Đông Timor. Lứa đàn em U-17 Việt Nam từng vô địch U-17 Đông Nam Á khi đánh bại Malaysia 3-0 ở chung kết. Bây giờ, lứa đàn anh cũng phải làm được điều đó.

Việt Nam ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Đông Timor và Myanmar. Đây coi như là “giải đệm” để từ ngày 25-8, đội trẻ Việt Nam trở thành U-20 tham dự vòng loại U-20 châu Á rất thách thức khi ở bảng C cùng với Triều Tiên, Iran và Palestine.

U-19 Việt Nam sẽ thắng đậm Đông Timor lúc 16 giờ ngày 1-6. Ảnh: VFF

Giải trẻ Đông Nam Á rất nghiệt ngã, thua 1 trận là có nguy cơ rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Nhưng Đông Timor thì không phải “đối thủ xứng tầm” với Việt Nam nên việc lấy 3 điểm là điều hầu như chắc chắn.

Ở bảng A, coi như chủ nhà Indonesia và Việt Nam lấy hai đội được đánh giá thấp là Myanmar và Đông Timor làm bước chạy đà trước khi đá trận chung kết bảng vào ngày 7-6.

Chuẩn bị cho giải đấu này, đội trẻ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản với các “quân xanh” là các trường Đại học ở Nhật Bản và thầy trò HLV Ikeuchi toàn thắng. Việc U-19 Việt Nam đá tập hay giao hữu toàn thắng đôi lúc cũng là “con dao hai lưỡi”. U-19 Việt Nam cần có những “cạ cứng”, “thuốc thử liều cao” để rèn luyện bản lĩnh, thậm chí thua thì họ mới biết mình là ai.

Với bảng A, rõ ràng là chủ nhà Indonesia sẽ tranh ngôi nhất bảng cùng Việt Nam. Ba bảng đấu mỗi bảng lấy đội nhất và 1 đội nhì vào bán kết... nên các đội đều xác định mỗi trận là trận chung kết, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt dẫu đối thủ là ai.

Dự đoán: Việt Nam thắng 4-1.

HLV Nova Arianto của Indonesia rất lo ngại Việt Nam soán ngôi đầu bảng A. Ảnh: PSSI

Cuộc đối đầu còn lại giữa chủ nhà Indonesia và Myanmar (20 giờ) là trận đấu không dễ cho thầy trò Nova Arianto, vì đội U-19 Myanmar cũng rất ổn, trong khi Indonesia lại có một số xáo trộn, nhất là nguồn cầu thủ nhập tịch dạng di sản (con lai).

Dự đoán: Myanmar sẽ chia điểm với chủ nhà qua tỉ số 2-2.