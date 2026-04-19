Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á U-17 Việt Nam - Indonesia: Chủ nhà trong thế “lưng dựa tường” 19/04/2026 11:34

19 giờ 30 ngày 19-4, lượt trận cuối bảng A, giải Vô địch U-17 Đông Nam Á diễn ra. U-17 Việt Nam chạm trán với chủ nhà Indonesia, trong trận đấu mang tính sống còn.

Các chuyên gia bóng đá và những cựu tuyển thủ Indonesia đều thừa nhận rằng, cơ hội vào bán kết rất khó với U-17 Indonesia sau khi “sụp hầm” trước Malaysia 0-1.

Việt Nam lại có quá nhiều lợi thế cùng “hỏa lực” rất mạnh, trong đó có bốn lần chọc thủng lưới Malaysia, và dội “mưa gôn” vào lưới Đông Timor 10 lần. Trong khi đó Indonesia chỉ ghi được 4 bàn vào lưới Đông Timor và lại thua Malaysia 0-1.

Indonesia (trắng) sụp đổ khi thua Malaysia 0-1. Ảnh:Bola

Đó chỉ là những thông số, gặp Việt Nam trong thế “lưng dựa tường” sẽ là một Indonesia rất khác như cách mà Malaysia đã thể hiện trước họ và đánh bại 1-0. Thế hệ U-17 này của Indonesia không bằng những thế hệ trước, chơi thiếu sắc nét, tận dụng cơ hội kém và không thấy có một tiền đạo bén nhọn.

Còn với Việt Nam qua hai trận ghi 14 bàn vào lưới Đông Timor và Malaysia chưa hẳn là sự lạc quan bởi đối thủ phòng ngự yếu và không thuộc bài. Xem hai trận thắng của trẻ Việt Nam cho thấy đối thủ yếu quá, khâu tổ chức phòng ngự, bắt người rất kém, truy cản trước cầu môn nhà rất thiếu ấn tượng. Những bàn thắng Việt Nam thực hiện vào lưới Đông Timor lẫn Malaysia rất dễ dàng. Điều đó có nghĩa, phòng ngự Malaysia và Đông Timor quá tệ chứ chưa thể khẳng định U-17 Việt Nam hay.

Trẻ Việt Nam tuy dội "mưa gôn" vào Malaysia và Đông Timor nhưng tối 19-4 sẽ gặp một Indonesia rất rắn mặt. Ảnh: FAM

HLV Yulianto của Indonesia lẫn các chuyên gia bóng đá nước này đều cho rằng, cơ hội đi tiếp của của đội trẻ Indonesia sau cuộc chạm trán với Việt Nam là rất ít, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc phải “cháy” hết mình để tìm chiến thắng dẫu có bị loại. HLV Yulianto cũng đồng quan điểm này và ông nói thêm, trận thua trước Malaysia là cần thiết cho đội trẻ Indonesia để các cầu thủ biết mình là ai... trước thềm VCK U-17 châu Á.

Việt Nam tại giải này đã trình làng một bộ mặt có trau chuốt cho chiến dịch săn vé World Cup U-17 vào đầu tháng 5 tới tại Saudi Arabia. Mảng miếng phối hợp nhỏ nhóm đan xen và rất thích hợp cho Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam còn phải cải thiện sức mạnh và sức bền nhiều hơn nữa thì mới đảm bảo lối chơi ấy trở nên hiệu quả và trơn tru.

Dự đoán: 50% Việt Nam thắng Indonesia một bàn cách biệt và 50% hòa. Nghĩa là Việt Nam sẽ tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Ở trận cùng giờ, Malaysia sẽ dễ dàng chinh phục Đông Timor với hai trận đầu toàn thua để thủng lưới 14 lần và chưa ghi được bàn nào.

Dự đoán: Malaysia thắng 5-1.