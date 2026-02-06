Trước lễ bốc thăm VCK U-17 châu Á/Vòng loại World Cup U-17: U-17 Việt Nam sáng cửa săn vé World Cup 2026 06/02/2026 11:30

(PLO)-Ngày 12-2, AFC tiến hành bốc thăm VCK U-17 châu Á cả nam và nữ, các chàng trai U-17 Việt Nam có hy vọng đi World Cup, còn nữ thì quá khó.

Lại một lần nữa, thầy trò HLV Cristiano Roland của U-17 Việt Nam đứng trước cơ hội săn vé World Cup U-17 năm 2026. Trong khi đó các cô gái Việt Nam cùng tuổi thì khó khăn gấp bội.

Hồi tháng 4- 2025, U-17 Việt Nam cũng mang mục tiêu săn vé World Cup, tuy nhiên thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào bảng tử thần với Nhật Bản, Úc và UAE. Kết quả là U-17 Việt Nam không thắng cũng chẳng thua với 3 trận hòa 1-1, chia tay giấc mơ World Cup trẻ. Lần đó nếu Việt Nam vào tứ kết đồng nghĩa có vé World Cup.

U-17 Việt Nam vượt qua vòng loại với số điểm tối đa 15 điểm (bảng 6 đội) và hy vọng săn vé World Cup U-17 thành công. Ảnh:AFC

Dù tan vỡ giấc mơ World Cup, nhưng U-17 Việt Nam được đánh giá cực cao khi không cho những đối thủ cực mạnh trên đánh bại mình. Lần này, cụ thể World Cup U-17 diễn ra năm 2026 tại Qatar có đến 48 suất dự VCK World Cup và châu Á được 8 suất.

Chính vì lẽ trên, nếu VCK U-17 châu Á năm nay (16 đội) diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5 đến 22-5, U-17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng là có vé World Cup.

U-17 Việt Nam (nữ) cũng nhất bảng vòng loại nhưng châu Á chỉ có 4 vé World Cup,quá khó khăn. Ảnh:AFC

AFC vừa phân nhóm hạt giống dựa trên tiêu chí tích điểm của 4 giải gần nhất. Và như thế U-17 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 3 cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ.

Có điều nguy cơ vào bảng tử thần vẫn hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Cristiano Roland khi nhóm hạt giống số 4 có 2 đội mạnh là Triều Tiên và UAE, còn Qatar thì lại không yếu cùng với Myanmar. Như vậy U-17 Việt Nam rơi vào thế không quá dễ săn vé World Cup, chỉ ở vào dạng sáng cửa hơn thôi.

Bốn nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Saudi Arabia, Hàn Quốc , Nhật Bản, Uzbekistan

Nhóm 2: Tajikistan, Úc, Yemen, Indonesia

Nhóm 3: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ

Nhóm 4: Triều Tiên, UAE, Qatar, Myanmar (16)

Với cấu trúc 4 nhóm hạt giống này U-17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần hay bảng vừa phải với tỉ lệ là 50-50.

Điều hy vọng khác là thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải nghiệm sân chơi châu lục hồi tháng 4 năm ngoái với ba đội lớn Nhật Bản, Úc và UAE nên lần này có được những kinh nghiệm quý báu.

Ở U-17 nữ châu Á, quá khó cho các cô gái trẻ Việt Nam săn vé World Cup vì World Cup U-17 nữ 2026 diễn ra ở Morocco (châu Phi) và châu Á chỉ được 4 suất, còn không đủ cho “5 bà chị châu Á” Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Bốn nhóm hạt giống U-17 nữ (12 đội)

Nhóm 1: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản

Nhóm 2: Hàn Quốc, Thái Lan, Úc

Nhóm 3: Philippines, Việt Nam, Ấn Độ

Nhóm 4: Đài Loan, Myanmar, Lebanon (12).

Lễ bốc thăm VCK U-17 châu Á cả nam và nữ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 12-2, tức còn 6 ngày nữa.