Báo Indonesia nói về việc HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục mới 18/03/2026 12:55

(PLO)- Trận thắng của tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam đã bị hủy bỏ do có cầu thủ không hợp lệ ra sân, và HLV Kim Sang-sik đã lập kỷ lục mới.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Bola (Indonesia). Theo đó, HLV đội tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik, đã nâng cao thành tích của mình với "Những chiến binh vàng" sau khi Malaysia bị liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trừng phạt, Bola đưa tin.

Chiến thắng áp đảo 4-0 của đội tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm ngoái đã bị hủy bỏ, và Việt Nam được công nhận thắng với tỷ số 3-0. Án phạt này được AFC đưa ra do vụ việc sử dụng giấy tờ giả mạo của các cầu thủ nhập tịch đến từ Malaysia.

Điều này không chỉ áp dụng cho trận đấu với Việt Nam, mà còn cho chiến thắng 2-0 của đội tuyển Malaysia trước Nepal vào tháng 3 năm 2025. Hai trận đấu đó có sự tham gia của bảy cầu thủ nhập tịch, những người sau đó được phát hiện không hề có gốc gác Malaysia. Bảy cầu thủ nhập tịch sai phạm của Malaysia là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Quyết định của AFC đã giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F ở vòng loại Asian Cup với 15 điểm tuyệt đối sau 3 trận, trong khi Malaysia tụt xuống vị trí thứ hai với chỉ 9 điểm. Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam đã chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, bất chấp kết quả trận cuối cùng gặp lại Malaysia vào ngày 31-3 tới ra sao.

Việt Nam chính thức vượt qua Malaysia để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. ẢNH: ANH HỮU

Tác động đến thành tích của Kim Sang-sik

Bola viết, "Quyết định của AFC về việc hủy bỏ chiến thắng của đội tuyển Malaysia cũng giúp HLV Kim Sang-sik của Việt Nam duy trì thành tích bất bại ở Đông Nam Á. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lập kỷ lục cá nhân tốt nhất.

Trong gần hai năm dẫn dắt Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và U-23, ông Kim Sang-sik đã đạt được tỷ lệ thành công 100% tại các giải đấu chính thức ở khu vực Đông Nam Á.

Những thành tích này bao gồm việc vô địch AFF Cup 2024, AFF U-23 Cup, SEA Games lần thứ 33, vào bán kết Asian Cup U-23 2026, và gần đây nhất là giúp Việt Nam giành vé tham dự Asian Cup 2027".

Trong các trận đấu chính thức dẫn dắt Việt Nam, ông Kim chỉ thua 1 trận duy nhất trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á của Việt Nam, đó chính là trận thua 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo quyết định của AFC, đội tuyển Việt Nam được tính là thắng 3-0 vì Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Như vậy, trận thua duy nhất của thầy Kim đã biến thành chiến thắng, đồng nghĩa HLV người Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam bất bại trước các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á trong các trận đấu chính thức. Thành tích này đã loại trừ trận thua của tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào năm 2024 vì đó chỉ là trận giao hữu.

Sự nghiệp của Kim Sang-sik

Tờ Bola liệt kê, chiến lược gia 49 tuổi người Hàn Quốc đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bất bại tại AFF Cup 2024, với 7 chiến thắng và 1 trận hòa (1-1 trước Philippines ở vòng bảng). Tại vòng loại Asian Cup 2027, ngoài trận thua trước Malaysia (sau đó được lật ngược thành chiến thắng 3-0), Việt Nam đã thắng Lào trong hai trận đấu.

HLV Kim Sang-sik đạt thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. ẢNH: CCT

Ở cấp độ trẻ, U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đạt được thành tích toàn thắng trên đường giành chức vô địch U-23 Đông Nam Á bằng cách đánh bại Indonesia ngay tại Jakarta.

Sau đó, tại vòng loại U-23 châu Á năm 2026, Đình Bắc và các đồng đội cũng đối đầu với đối thủ trong khu vực là đội U-23 Singapore và giành chiến thắng 1-0 trước khi giành hạng ba tại vòng chung kết U-23 châu Á bằng cách đánh bại Hàn Quốc sau loạt luân lưu.

Điểm nhấn đáng nhớ nhất là tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33) ở Thái Lan vào tháng 12 năm 2025, U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Kim đã đạt được thành tích toàn thắng để giành HCV.

HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam vẫn còn đối đầu với Malaysia trong trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 trên sân nhà. Tuy nhiên, trận đấu này không còn ảnh hưởng gì đến Việt Nam, đội đã chắc suất đi tiếp, chỉ có ông Kim là muốn kéo dài chuỗi trận bất bại của mình ở Đông Nam Á.