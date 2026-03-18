MU đối mặt với tình huống khó xử với Casemiro 18/03/2026 12:25

MU đã thông báo về việc Casemiro rời Old Trafford vào mùa hè này, nhưng ngày càng có nhiều lời kêu gọi thay đổi chiến lược và giữ chân cầu thủ người Brazil khi anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt, giúp "quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ ba Premier League, tiến gần đến chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Cựu danh thủ người Anh Chris Sutton cho rằng không nên tranh luận về việc giữ chân Casemiro và việc bàn tán về việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao của Manchester United có thể dẫn đến những tình huống khó xử trong phòng thay đồ.

Việc cầu thủ người Brazil ra đi đã được thông báo cách đây vài tuần, khi MU quyết định để Casemiro rời đi sau khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Quỷ đỏ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với Casemiro, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch làm vậy.

Casemiro đã trải qua những thăng trầm tại Old Trafford. Khi đến MU từ Real Madrid vào năm 2022, Casemiro đã gây được tiếng vang lớn, nhưng lại sa sút đáng kể ở mùa giải thứ hai. Tiền vệ người Brazil đã tìm lại phong độ khi đội bóng thành Manchester đang tiến gần đến các vị trí dự Champions League, dẫn đến những đồn đoán về việc anh ở lại.

Casemiro đang có phong độ rất cao tại MU. ẢNH: CAMERASPORTS

Casemiro đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa hôm Chủ nhật - bàn thắng thứ bảy của anh trong mùa giải - và các cổ động viên đã hát vang "Thêm một năm nữa, Casemiro". Sau chiến thắng 3-1, đội trưởng Bruno Fernandes, tiền đạo Matheus Cunha và hậu vệ Leny Yoro đều bày tỏ hy vọng Casemiro sẽ ở lại MU.

Tuy nhiên, Sutton khẳng định "quỷ đỏ" cần phải tiến lên phía trước, và những màn trình diễn ấn tượng của Casemiro chỉ đơn giản phản ánh sự cải thiện về phong độ của đội bóng. Mức lương khổng lồ hơn 300.000 bảng Anh/tuần cũng khiến Casemiro trở thành một gánh nặng, trong khi tuổi tác không còn là lợi thế của anh.

Sutton cho biết, "Casemiro đã chơi khá tốt, nhưng thời hoàng kim của anh đã qua rồi. Nếu Manchester United thực sự muốn tiến lên phía trước, Casemiro không phải là tương lai. Casemiro từng là một cầu thủ tuyệt vời và bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được sự nghiệp như anh ấy.

Nhưng Casemiro không còn giữ được phong độ như xưa nữa. Nếu Manchester United muốn vươn lên tầm cao mới, Casemiro không còn phù hợp cho mùa giải tới. Nếu Casemiro đòi 350.000 bảng Anh chỉ để hòa nhập tốt với phòng thay đồ, tôi không nghĩ họ sẽ trả số tiền đó.

Tôi cũng tự hỏi, với tất cả những gì Casemiro đã làm được trong sự nghiệp, liệu anh ấy có phải là mẫu cầu thủ luôn muốn được ra sân thi đấu hay không? Không phải lúc nào cũng đơn giản chỉ là giữ Casemiro ở lại vì anh ấy hòa nhập tốt với phòng thay đồ. Có thể Casemiro gây khó xử vì quá khao khát được thi đấu. Mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy".

Cựu danh thủ người Anh Chris Sutton cho rằng MU không nên giữ Casemiro. ẢNH: SNS GROUP

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe đã ám chỉ rằng mức lương 18,2 triệu bảng Anh mỗi năm của Casemiro là quá xa xỉ, và Ratcliffe quyết tâm đảm bảo cho MU được quản lý tài chính tốt hơn. Đó là một yếu tố thúc đẩy việc "quỷ đỏ" để cầu thủ người Brazil ra đi vào mùa hè này.

HLV Michael Carrick có thể sẽ không còn dẫn dắt đội bóng mùa giải tới, nhưng ông tin rằng quyết định này giúp mọi việc trở nên rõ ràng hơn mà không có dấu hiệu thay đổi ý định. "Khi một điều gì đó được quyết định, mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút và mọi người đều hiểu tình hình", HLV tạm quyền Carrick của MU nói, "Tác động mà Casemiro tạo ra thật tuyệt vời, thông qua tầm ảnh hưởng của anh ấy trong đội và trong những khoảnh khắc và bàn thắng quan trọng".

Manchester United dự kiến ​​sẽ tăng cường lực lượng ở tuyến giữa trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, với những cái tên như Elliot Anderson và Adam Wharton được đồn đoán sẽ chuyển đến những CLB lớn hơn và họ cũng đang trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.