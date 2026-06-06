Ronaldo và dàn lão tướng 40 tuổi gây sốc World Cup 2026 06/06/2026 12:07

(PLO)- World Cup 2026 là kỳ giải đặc biệt nhất lịch sử khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết, quy tụ hơn 1.000 cầu thủ, mở ra sân khấu khổng lồ cho thế hệ ngôi sao mới của bóng đá thế giới.

Bên cạnh những tài năng trẻ đang lên, World Cup 2026 cũng có nhiều lời chia tay đầy cảm xúc của nhiều huyền thoại đã bước sang tuổi 40. Họ không còn ở đỉnh cao thể lực như trước, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ vẫn là thứ mà các đội tuyển rất cần ở một sân chơi khắc nghiệt như World Cup.

Edin Dzeko là một trong những cái tên đáng chú ý. Ở tuổi 40, cựu tiền đạo Manchester City vẫn giữ vai trò thủ lĩnh trên hàng công Bosnia và Herzegovina. Với 73 bàn thắng sau 148 lần khoác áo đội tuyển, Dzeko đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này. Dù Bosnia không được xem là ứng viên nặng ký, sự hiện diện của anh trong đội hình có nhiều cầu thủ trẻ có thể giúp họ tạo ra những trận đấu khó lường.

Manuel Neuer cũng được chờ đợi sẽ trở lại sân khấu World Cup 20026 trong màu áo tuyển Đức. Thủ môn của Bayern Munich từng cùng Die Mannschaft vô địch thế giới năm 2014 và nay có thể bước vào kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp. Sau những thất bại cay đắng ở vòng bảng năm 2018 và 2022, tuyển Đức cần một biểu tượng đủ lớn để đem lại sự vững vàng. Neuer, với kinh nghiệm dày dạn và phong độ ổn định, vẫn là cái tên có sức nặng đặc biệt.

Người gác đền của Bayern Munich vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy của tuyển Đức. Ảnh: EPA.

Tại châu Á, Yuto Nagatomo chuẩn bị tạo nên cột mốc đáng nhớ nếu góp mặt ở kỳ World Cup thứ năm. Hậu vệ Nhật Bản từng chơi cho Inter Milan, Galatasaray và Marseille, trước khi trở lại khoác áo FC Tokyo. Với HLV Hajime Moriyasu, Nagatomo là nguồn động lực lớn cho phòng thay đồ Samurai Blue trong hành trình tìm kiếm bước tiến mới ở sân chơi thế giới.

Cape Verde cũng có một biểu tượng riêng trong khung thành là Vozinha. Thủ môn 40 tuổi đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha cho Chaves và đã có 85 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong nhiều năm qua, anh là nhân tố quan trọng giúp Cape Verde vươn lên thành một đội bóng ổn định tại châu Phi. Nếu ra sân tại World Cup 2026, Vozinha sẽ trở thành niềm tự hào lớn trong lần xuất hiện lịch sử của đội tuyển này.

Luka Modric tiếp tục cho thấy câu nói tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 41, tiền vệ Croatia vẫn được xem là một trong những bộ óc xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại. Anh từng đưa đất nước chỉ hơn 3 triệu dân vào chung kết World Cup 2018, rồi giành hạng ba năm 2022. Sau khi chuyển sang AC Milan, chủ nhân Quả bóng vàng 2018 vẫn duy trì đẳng cấp và có thể sẽ đeo băng đội trưởng Croatia trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

Chân sút của Al Nassr vẫn còn nhiều khát khao chinh phục đỉnh cao World Cup. Ảnh: EPA.

Cristiano Ronaldo chắc chắn là tâm điểm lớn nhất trong nhóm cựu binh. Siêu sao Bồ Đào Nha đã giành hầu hết danh hiệu lớn ở cấp CLB và đội tuyển, nhưng World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu. Ở tuổi 41, Ronaldo có thể bước vào kỳ World Cup thứ sáu, mang theo kỷ lục 143 bàn sau 226 trận quốc tế. Dù vẫn có những tranh luận về vai trò của anh trong đội hình, CR7 vẫn là biểu tượng, là thủ lĩnh và là nguồn cảm hứng lớn cho Bồ Đào Nha.

Guillermo Ochoa cũng đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi cùng Mexico dự kỳ World Cup thứ sáu. Thủ môn 41 tuổi từng tạo nên màn trình diễn để đời tại World Cup 2014 với hàng loạt pha cứu thua trước Brazil. Sau hai thập kỷ gắn bó cùng đội tuyển, Ochoa sẽ có thêm một cơ hội tỏa sáng trước khán giả nhà, trong vai trò biểu tượng của bóng đá Mexico.

Người lớn tuổi nhất trong danh sách là Craig Gordon. Thủ môn Scotland sẽ bước sang tuổi 44 khi World Cup 2026 diễn ra. Nếu ra sân, anh sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Essam El Hadary của Ai Cập. Với Scotland, đây còn là lần đầu họ trở lại World Cup kể từ năm 1998, khiến câu chuyện của Gordon càng trở nên đặc biệt.