Tuyển Indonesia rất dễ “ẵm” triệu đô của AFF Cup 2026 06/06/2026 10:56

(PLO)- Đội tuyển Indonesia thể hiện đẳng cấp rất cao trong chiến thắng 3-0 trước Oman và chính họ là ứng viên sáng nhất AFF Cup 2026 phiên bản FIFA với tiền thưởng cho nhà vô địch là 1 triệu USD.

Tuyển Indonesia đã đánh bại Oman 3-0 trên sân quốc gia Bung Karno tối 5-6 mùa FIFA Days.

Cách thể hiện của đội tuyển Indonesia như “Hà Lan 2.0” với đội hình xuất phát có 9 cầu thủ nhập tịch đã áp đảo đội bóng Oman đến từ Trung Đông. Nhìn lối chơi này, dễ thấy Indonesia tỏ ra là ứng viên sáng nhất nhất của ngôi vô địch AFF Cup 2026 phiên bản FIFA.

Tay săn bàn Ole Romeny (10) chơi rất hay và góp 1 bàn thắng. Ảnh: Bola.

Sở dĩ Indonesia là ứng viên nặng ký nhất của giải FIFA ASEAN Cup 2026 là khi họ tập trung đầy đủ lực lượng ngoại binh nhập tịch từ châu Âu và Mỹ theo lịch tập trung của FIFA. Trong khi đó phiên bản AFF Cup truyền thống có tên đầy đủ ASEAN Hyundai Cup kéo dài gần 1 tháng thì HLV Herdman Johnson không thể có thành phần mạnh nhất.

Đêm 5-6 trên sân Bung Karno, fan Indonesia hả hê với màn trình diễn của đội nhà.

Thủ môn Emile Auderio từ Ý quay về khoác áo tuyển Indonesia. Ảnh: Bola.

Oman là đối thủ rất mạnh đối với làng bóng Đông Nam Á. Nhớ hồi vòng loại World Cup 2022 ở giai đoạn 3, họ thắng tuyển Việt Nam cả hai lượt trận theo cách rất dễ dàng nhờ đẳng cấp cao hơn, lối chơi hiện đại hơn.

Trong khi đó, Indonesia khi có đầy đủ lực lượng ngoại binh đã chơi áp đảo Oman. Ba bàn thắng của chủ nhà Indonesia do công Justin Hubner, Ole Romeny và Ragnar Oratmangoen. Bộ ba này là “hỏa lực cơ bản” của Indonesia.

Với những gì đã thể hiện, các học trò Herdman Johnson là đối trọng lớn của hai đội bóng lớn quen thuộc là Thái Lan và Việt Nam.

Cần biết FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia được đá trên nhà là lợi thế cực lớn cùng lực lượng đầy đủ rất mạnh. FIFA tài trợ giải đấu này, và nhà vô địch được thưởng đến 1 triệu USD. Đấy sẽ là động lực của các đội.

Ngay sau khi chiến thắng, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đã kêu gọi toàn đội “giữ đôi chân trên mặt đất” và con đường chinh phục đang còn ở phía trước.

Ngày 9-6, Indonesia sẽ tiếp tục đá giao hữu với Mozambique cũng trên sân Bung Karno.