HLV John Herdman nói về cách tuyển Indonesia không sợ Nhật Bản, Qatar 18/05/2026 14:28

(PLO)- HLV John Herdman tìm liệu pháp khi Indonesia ở bảng có đương kim vô địch Qatar lại thêm đội giàu thành tích nhất Asian Cup - Nhật Bản...

HLV John Herdman của tuyển Indonesia đã bày cách cho học trò không sợ tuyển Nhật Bản và Qatar tại VCK Asian Cup 2027. Tuyển Indonesia và Thái Lan rơi vào bảng F tử thần với Nhật Bản, Qatar.

Trong số này, Nhật Bản là đội có thành tích giàu nhất giải với 4 lần vô địch châu Á, Qatar thì vô địch hai lần gần nhất 2019 và 2023. Còn với “đồng hương” Đông Nam Á Thái Lan thì Indonesia chưa bao giờ thắng nổi.

HLV Patrick Kluivert từng "thất kinh hồn vía" khi tuyển Indonesia (trắng) đầy quyết tâm nhưng bị Nhật Bản hủy diệt 6-0. Ảnh: AFC

HLV Herdman giải bài toán tâm lý cực khó ở giải đấu mà chiến lược gia Canada gốc Anh cần phải chứng minh. Lần gần đây nhất mà Indonesia chạm trán với Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C vòng loại World Cup 2026, giai đoạn ba, Nhật Bản thắng Indonesia đúng ván tennis 6-0. Đây là trận thua khiến HLV Patrick Kluivert... thất kinh hồn vía dù ông dùng lực lượng ngoại binh nhập tịch Indonesia đầy đủ nhất.

Chiến lược gia Canada Herdman nói với cầu thủ Indonesia: “Áp lực ở những giải đấu lớn là điều hiển nhiên, hãy biến áp lực đó thành động lực thi đấu. Khi chạm trán với Nhật Bản và Qatar, bạn hãy nghĩ rằng, đội tuyển mình là đại diện của 280 triệu dân, bạn chiến đấu vì danh dự quốc gia. Khi bạn đã xác định bản sắc đó, bạn sẽ chiến đấu quên mình. Tinh thần là yếu tố cực kỳ then chốt khi đối đầu với những đội bảng F. Chúng ta đặt mục tiêu vào vòng 16 đội, rồi đến tứ kết, bán kết phải thực hiện bằng được bằng tinh thần và ý chí dân tộc”.

HLV John Herdman lo đủ thứ cho tuyển Indonesia trước thềm Asian Cup 2027. Ảnh: Bola

Hiện nay, thuyền trưởng John Herdman đã bắt đầu “kích hoạt” cho chiến dịch Asian Cup 2027, bởi cũng dễ thấy, đó sẽ là giải đấu mà ông cần thể hiện phẩm chất. Cầu thủ nội Indonesia nhiều, ngoại binh nhập tịch cũng phong phú... không có lý do gì đổ thừa cả.

Ông Herdman "lên dây cót” tinh thần cho học trò là điều cần phải làm khi mà Indonesia ở bảng tử thần, nhưng chất lượng kịch trần của các cầu thủ lại là câu chuyện khác.

Với Nhật Bản, thì hiện nay toàn đội đang xây dựng cho mục tiêu cực cao tại World Cup 2026 là lên ngôi vô địch. Những tuyển thủ Nhật Bản đẳng cấp vượt trội thì Indonesia dù có không sợ cũng khó bảo vệ mành lưới. Chẳng ai sợ ai cả, nhưng trình độ thì một trời một vực.

Hai đại diện Đông Nam Á, Indonesia và Thái Lan ở bảng F quá nghiệt ngã.

Tuyển Qatar hai kỳ Asian Cup gần nhất vô địch và họ tiếp tục nâng cấp đội tuyển khi góp mặt ở World Cup 2026.

Hãy chờ “phù thủy trắng” HLV John Herdman, người từng đưa Canada đến World Cup 2022 sau 36 năm vắng bóng, sẽ giúp bóng đá Indonesia "vượt ngưỡng" ra sao.