6 lần về nhì AFF Cup là quá đủ với tuyển Indonesia rồi 27/04/2026 14:29

(PLO)- Đội tuyển Indonesia 6 lần vào chung kết AFF Cup nhưng chưa lên ngôi và nhiệm vụ của HLV John Herdman là thay đổi "phận bạc".

Đợt tập trung các đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9-6. Trong khi đó, AFF Cup truyền thống (ASEAN Hyundai Cup) sẽ được tổ chức từ ngày 24-7 đến ngày 26-8-2026.

Tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman tiếp tục chuẩn bị cho hai sự kiện lớn phía trước, đó là vào dịp FIFA Days tháng 6 năm 2026 và ASEAN Hyundai Cup 2026.

Tuyển Indonesia sẽ là một "Hà Lan 2.0" tham dự ASEAN Hyundai Cup 2026. Ảnh: Bola.

ASEAN Hyundai Cup2026 không phải là sự kiện của FIFA. Tuy nhiên, đây là giải đấu lớn nhất Đông Nam Á và đã trở thành thước đo sức mạnh của mỗi đội tuyển quốc gia kể từ khi ra đời vào năm 1996.

Mặc dù thiếu vắng Jay Idzes và các đồng đội, nhà bình luận bóng đá quốc gia Ronny Pangemanan vẫn rất tự tin rằng đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất lần này.

Sau 6 trận chung kết AFF Cup, tuyển Indonesia toàn thua. Ảnh: Bola.

Bên cạnh việc quy tụ nhiều cầu thủ đáng tin cậy, những người thường xuyên thi đấu ở các giải đấu trong nước, AFF Cup còn là một thách thức đối với HLV John Herdman trong việc chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Theo John Herdman, sẽ có đợt tập trung vào cuối tháng 5 sau khi giải nội địa kết thúc. Các cầu thủ sẽ được tập trung lại tại Bali.

HLV John Herdman sẽ tập trung vào ASEAN Hyundai Cup. Đây là cơ hội hoàn hảo để cựu HLV đội tuyển quốc gia Canada chiếm được cảm tình của người dân Indonesia, đặc biệt là những người hâm mộ trung thành của đất nước.

Khi đến Indonesia, ông đã tìm hiểu và nhận ra, giải đấu truyền thống từ năm 1996 đến nay Indonesia đã vào chung kết 6 lần nhưng chưa một lần lên ngôi.

Chiến lược gia người Canada nói: "Sáu lần vào chung kết nhưng chưa vô địch đã quá đủ rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lên ngôi ASEAN Hyundai Cup 2026".

Về thành phần cầu thủ, Indonesia có lực lượng mạnh nhất hay không?

Tiền vệ Thom Haye sẽ góp mặt, Eliano Reijnders cũng có thể. Jordi Amat, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, Ivar Jenner cũng đang chơi ở Liga Indonesia. Đấy là cơ hội lớn cho Indonesia.

Có được lực lượng tương đối ổn nên HLV John Herdman sẽ tập trung hơn vào giải ASEAN Hyundai Cup.

Thời gian tới, HLV John Herdman sẽ nghiên cứu kỹ tuyển Thái Lan, đội bóng sở hữu 7 lần vô địch AFF Cup. Trong khi đó, tuyển Indonesia sẽ gặp tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Hyundai Cup.