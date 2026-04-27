Kẻ cười, người khóc sau vòng 20 V-League 27/04/2026 13:27

(PLO)- Vòng 20 V-League 2025-2026 chứng kiến bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch khi CLB Công an Hà Nội tận dụng rất tốt cơ hội để gia tăng cách biệt, còn Viettel lại đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Trên sân nhà ở vòng 20 V-League, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc khí thế trước SL Nghệ An và sớm tạo ra thế trận áp đảo. Đội bóng của HLV Polking ghi tới 3 bàn ngay trong hiệp một, đẩy đại diện xứ Nghệ vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Đội khách có thời điểm rút ngắn cách biệt, nhen nhóm hy vọng giành điểm, nhưng sự khác biệt về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu giúp chủ sân Hàng Đẫy khép lại màn so tài với chiến thắng 4-2. Đây là kết quả quan trọng, nhất là khi ở lượt đi, CLB Công an Hà Nội từng bị chính SL Nghệ An cầm hòa 1-1.

Trong khi đó, Viettel có chuyến làm khách SHB Đà Nẵng với kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Dù phải đá sân khách, đội bóng của HLV Popov vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng vượt trội. Mọi thứ tưởng như đi đúng kịch bản khi Viettel dẫn 3-2 đến hết 90 phút chính thức.

Viettel đánh rơi điểm số thật đáng tiếc. Ảnh: VPF.

Thế nhưng chỉ một sai lầm ở phút bù giờ đã khiến họ trả giá cực đắt. Đội khách phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Lopez Pissano thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 3-3 cho SHB Đà Nẵng.

Trận hòa này khiến Viettel bị CLB Công an Hà Nội bỏ xa tới 9 điểm, với khoảng cách 51 điểm so với 42 điểm. Trong giai đoạn nước rút, việc đánh rơi chiến thắng trước một đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng là cú hụt chân rất nặng.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu thầy trò HLV Popov mất điểm trước các đội bị đánh giá thấp hơn. Họ từng hòa SL Nghệ An 1-1 ở vòng 17, thua sốc chính đối thủ này 1-4 ở vòng 13, hòa PVF-CAND 2-2 tại vòng 11 và thất bại 1-2 trước HA Gia Lai ở vòng 8. Những điểm số bị đánh rơi ấy đang khiến tham vọng vô địch của Viettel ngày càng xa tầm tay.

Quang Hùng và đồng đội CLB Công an TP.HCM có chiến thắng quý trên sân Hà Tĩnh. Ảnh: VPF.

Ở nhóm bám đuổi phía sau, CLB Công an TP.HCM có chiến thắng quý như vàng trên sân Hà Tĩnh vòng 20 V-League. Bàn thắng duy nhất giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thắng 1-0, qua đó trở lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tạm thời.

Với 29 điểm, CLB Công an TP.HCM chỉ hơn Hải Phòng và Thép Xanh Nam Định đúng 1 điểm, nhưng chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn về tinh thần. Trước đó, họ trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nhận tới 10 bàn thua và không ghi nổi bàn nào.

Cuộc chiến trụ hạng cũng nóng lên dữ dội sau vòng đấu này. SHB Đà Nẵng, nhờ trận hòa nghẹt thở trước Viettel, đã tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Với 13 điểm, đội bóng sông Hàn vượt lên xếp thứ 13, vị trí phải đá play off, nhờ hơn PVF-CAND về chỉ số phụ. Suất rớt hạng trực tiếp hiện rơi vào tay PVF-CAND sau khi họ trắng tay ở vòng 20.

Becamex TP.HCM vẫn nằm ở thế chông chênh. Ảnh: VPF.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội cuối bảng vẫn cực kỳ mong manh. Cả SHB Đà Nẵng và PVF-CAND cùng có 13 điểm, nên chỉ một trận đấu cũng đủ làm cục diện đảo chiều. Phía trên, HA Gia Lai với 19 điểm vẫn chưa thể yên tâm. Đội bóng phố núi còn những trận đối đầu trực tiếp với nhóm cuối, trong đó đáng chú ý là cuộc tiếp đón PVF-CAND ở vòng 22, trận đấu mang tính sống còn.

Thanh Hóa và Becamex TP.HCM cùng chạm mốc 20 điểm sau vòng 20 V-League. Thanh Hóa thắng PVF-CAND 1-0 để vươn lên thứ 10, còn Becamex TP.HCM hòa Nam Định 1-1. Đáng chú ý, vòng 21 sẽ chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa Becamex TP.HCM và Thanh Hóa, trận đấu có thể giúp một trong hai đội tiến gần hơn tới sự an toàn.