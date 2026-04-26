Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thể thao
Chùm ảnh CLB Al Ahli bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League Elite
26/04/2026 11:45
(PLO)-Chiếc cúp vàng danh giá nhất cấp CLB của châu Á ở lại với CLB Al Ahli.
Nhà vô địch Đông và Tây Á - Machida Zelvia (xanh,
Nhật Bản
) và CLB Al Ahli (Saudi Arabia) đã cống hiến một trận chung kết giải Champions League Elite... cực chất.
Tương lai bất định của Ronaldo dù vừa thắng Al Nassr
Phút 68 thì bất lợi cho chủ nhà Al Ahli khi Zakaria Hawsawi bị thẻ đỏ trực tiếp, đội nhà gặp vô vàn khó khăn trước đại diện đến từ Nhật Bản cực mạnh.
Dù thua người từ phút 68, nhưng Al Ahli thể hiện dũng mãnh không để đối phương tận dụng lợi thế để ghi bàn.
Hai đội bước vào hai hiệp phụ và tuyển thủ Saudi Arabia - Feras Al Brikan đã ghi bàn thắng vàng phút 96 giúp Al Ahli đánh bại
Machida Zelvia
bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Elite châu Á.
Franck Kessie của Al Ahli được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Tuy CLB Al Sadd của Qatar dừng bước tại tứ kết nhưng Rafael Mujica cũng có 8 pha lập công và đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải.
Huyền thoại Hàn Quốc Park Ji-sung trao giải Thủ môn xuất sắc nhất giải cho Kosei Tani của Machida Zelvia.
CLB Al Ahli
bảo vệ thành công ngôi vô địch AFC Champions League Elite tối 25-4 tại Jeddah, Saudi Arabia.
Ronaldo sắp trở thành đồng đội với… con trai
THANH HÀ
Tin liên quan
Đội trưởng Bruno lên tiếng về việc chia tay MU để gia nhập Saudi Pro League
Vinicius giận dữ với giải Saudi Pro League
De Bruyne chia tay Man City, gia nhập Saudi Pro League
từ khóa
#CLB Al Ahli
#Champions League Elite
#Machida Zelvia
#Champions League Elite
#Feras Al Brikan
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng tại bữa tiệc báo chí, hai ông Trump và Vance được sơ tán khẩn cấp
Ông Orban thông báo nước đi kế tiếp sau thất bại bầu cử
AI hỗ trợ giải quyết các thách thức về đô thị hóa
Mỹ huỷ điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed
Ông Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraine làm ‘mũi tên’ trong cuộc chiến chống lại Nga
Đề xuất truy cứu TNHS luật sư không tố giác thân chủ: Cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề
Những lưu ý quan trọng khi nhờ người khác đứng tên giùm nhà đất
Ngừng bắn Israel-Lebanon thêm 3 tuần: Lối mở cho đàm phán Mỹ và Iran?
Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn cũ và kiểm sát viên
TAND Tối cao hướng dẫn về đặc xá năm 2026
Video đang xem nhiều
Mất phanh khi đổ dốc liên tục, xe khách chở 39 người lật nghiêng trong đêm
Kinh hoàng cơ sở sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi trộn hàn the, thủy tinh lỏng
Video: Cháy dữ dội tại một công ty ở Gia Lai
Thời tiết ngày 26-4: Bắc Bộ có mưa giông, Nam Bộ nắng nóng
Đọc thêm
Giấc mơ giành cú ăn ba của Man City vẫn còn
26/04/2026 11:48
Sốc: FIFA bán vé xem trận chung kết World Cup 2026 hơn 2 triệu USD
26/04/2026 11:18
Oải cho giấc mơ World Cup của Đông Nam Á, không làm mà muốn có ăn
26/04/2026 11:06
U-17 Việt Nam và chặng đường phía trước
26/04/2026 11:02
MU hoàn tất bước đầu tiên chiêu mộ 'Carrick mới'
26/04/2026 07:09
Chi tiết vụ chiêu mộ 5 tiền đạo của MU
26/04/2026 06:39
Hữu Nghị Sài Gòn FC trao yêu thương cho học sinh nghèo Châu Đốc
LENS
25/04/2026 17:20
Janssen thắng khôn ngoan, TP.HCM Vinama vững vàng trước bão chiến thuật
25/04/2026 13:46
Tin nhắn riêng từ vợ của Bruno Fernandes đã giúp MU như thế nào?
25/04/2026 12:59
Chelsea nhận tin vui lớn trong cuộc tìm kiếm HLV mới
25/04/2026 12:29
Bruno Fernandes xin lỗi huyền thoại Liverpool vì quả 11m hỏng ăn
25/04/2026 11:59
FA ra phán quyết về đơn kháng cáo của MU
25/04/2026 11:34
Sốc: HLV Carrick không vội chốt hợp đồng với Man United
25/04/2026 10:10
Arsenal chiếm lợi thế hơn Man City 6 điểm
25/04/2026 09:59
Tây Ninh: Sôi động lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I
25/04/2026 09:28
MU bị chỉ trích gay gắt
25/04/2026 09:19
Tottenham sát miệng vực xuống hạng, Man United vững bước Champions League
25/04/2026 08:38
Southampton có thể phá hỏng giấc mơ vô địch của Man City
25/04/2026 08:08
Quan điểm của lãnh đạo MU về vị trí HLV trưởng mới
25/04/2026 07:29
4 ưu tiên chuyển nhượng của MU với danh sách đầy tham vọng
25/04/2026 07:09
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng