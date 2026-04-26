Thể thao

Chùm ảnh CLB Al Ahli bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League Elite

(PLO)-Chiếc cúp vàng danh giá nhất cấp CLB của châu Á ở lại với CLB Al Ahli.

Nhà vô địch Đông và Tây Á - Machida Zelvia (xanh, Nhật Bản) và CLB Al Ahli (Saudi Arabia) đã cống hiến một trận chung kết giải Champions League Elite... cực chất.
Phút 68 thì bất lợi cho chủ nhà Al Ahli khi Zakaria Hawsawi bị thẻ đỏ trực tiếp, đội nhà gặp vô vàn khó khăn trước đại diện đến từ Nhật Bản cực mạnh.
Dù thua người từ phút 68, nhưng Al Ahli thể hiện dũng mãnh không để đối phương tận dụng lợi thế để ghi bàn.
Hai đội bước vào hai hiệp phụ và tuyển thủ Saudi Arabia - Feras Al Brikan đã ghi bàn thắng vàng phút 96 giúp Al Ahli đánh bại Machida Zelvia bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Elite châu Á.
Franck Kessie của Al Ahli được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Tuy CLB Al Sadd của Qatar dừng bước tại tứ kết nhưng Rafael Mujica cũng có 8 pha lập công và đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải.
Huyền thoại Hàn Quốc Park Ji-sung trao giải Thủ môn xuất sắc nhất giải cho Kosei Tani của Machida Zelvia.
CLB Al Ahli bảo vệ thành công ngôi vô địch AFC Champions League Elite tối 25-4 tại Jeddah, Saudi Arabia.
THANH HÀ
