Ronaldo sắp trở thành đồng đội với… con trai 22/04/2026 12:05

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang có khả năng biến một mong ước rất riêng thành hiện thực là cùng con trai Cristiano Ronaldo Jr. thi đấu trong màu áo Al Nassr.

Theo nguồn tin nội bộ, đội bóng lớn của Saudi Arabia đang tính đến phương án đưa Ronaldo Jr. lên đội một ở mùa giải tới, qua đó mở ra viễn cảnh hiếm có trong bóng đá đỉnh cao.

Từ lâu, Ronaldo chưa từng che giấu mong muốn được xuất hiện trên sân cùng con trai cả. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng nhiều lần khẳng định ông không muốn gây áp lực lên con. Trong một cuộc phỏng vấn, CR7 thừa nhận anh rất hy vọng điều đó sẽ xảy ra, nhưng mọi thứ phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển và lựa chọn của Ronaldo Jr., chứ không nằm ở ý muốn của riêng anh.

Từ nhỏ, "Rô con" đã từng góp mặt ở nhiều sự kiện bóng đá lớn. Ảnh: EPA.

Ở tuổi 16, Ronaldo Jr. đang cho thấy con đường thăng tiến khá rõ rệt. Sau khi theo ba đến Saudi Arabia vào năm 2023, cậu gia nhập học viện Al Nassr và tiếp tục rèn giũa trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Đà tiến bộ ấy cũng giúp Ronaldo Jr. góp mặt trong đội tuyển U-16 Bồ Đào Nha, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình theo nghiệp sân cỏ.

Giống ba, Ronaldo Jr. thiên về chơi tấn công. Cậu có thể hoạt động ở hành lang cánh hoặc đá trung phong, cho thấy sự linh hoạt trong vai trò trên hàng công. Đây cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Ronaldo Jr. có thể được trao cơ hội sớm hơn dự kiến.

CR7 và ngôi sao bóng đá tương lai. Ảnh: EPA.

Trước đó, đầu năm nay, Ronaldo Jr. còn được cho là từng tập luyện tại học viện Real Madrid, làm dấy lên đồn đoán về khả năng trở lại Tây Ban Nha trong tương lai. Tuy nhiên, việc cậu lựa chọn khoác áo các đội trẻ Bồ Đào Nha thay vì theo quốc tịch nơi sinh là Mỹ cho thấy định hướng rất rõ ràng về con đường sự nghiệp.

Với CR7, chuyện thi đấu cùng con trai rõ ràng là một giấc mơ đầy cảm xúc. Với người hâm mộ, nếu điều đó thật sự diễn ra tại Al Nassr, đây chắc chắn là khoảnh khắc gây bùng nổ, bởi bóng đá thế giới hiếm khi chứng kiến một biểu tượng lớn sát cánh cùng chính con trai mình trong màu áo cấp cao nhất.