Arsenal và Man City đều gặp bất ổn ở chặng đường khó nhọc còn lại 21/04/2026 12:20

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở, và Arsenal lúc này bắt đầu cảm nhận rõ sức nóng từ phía Man City.

Đội bóng thành London vẫn giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách mong manh chỉ còn 3 điểm với Man City khiến mọi lợi thế có thể biến mất chỉ sau một vòng đấu giữa tuần.

Điều khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng nằm ở chiều hướng phong độ của hai đội. Trong khi thầy trò HLV Mikel Arteta liên tục đánh rơi điểm số ở thời khắc then chốt, Man City lại tăng tốc đúng lúc bằng chuỗi kết quả tích cực.

Trận thắng trước chính Arsenal hồi cuối tuần qua càng khiến cục diện trở nên căng thẳng hơn, đồng thời tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola trong chặng nước rút.

Pep Guardiola đang thắng thế tinh thần trước đàn em Arteta. Ảnh: EPA.

Lịch thi đấu từ nay đến cuối mùa cũng góp phần làm cuộc cạnh tranh thêm khó lường. Man City hiện còn 6 trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Arsenal một trận, đồng nghĩa họ nắm trong tay cơ hội vượt lên nếu tận dụng tốt quỹ trận đấu còn lại. Arsenal vì thế đang chịu áp lực rất lớn, bởi chỉ một cú sẩy chân nữa cũng có thể khiến họ đánh mất vị trí dẫn đầu sau nhiều tháng bám trụ.

Khó khăn cho hai ông lớn chưa dừng ở mặt trận quốc nội. Arsenal vẫn phải chia sức cho bán kết Champions League gặp Atletico Madrid vào các ngày 30-4 và ngày 6-5. Nếu đi tới trận đấu cuối cùng, họ sẽ phải bước vào trận chung kết châu Âu vào cuối tháng sau, thời điểm thể lực và chiều sâu đội hình bị thử thách dữ dội.

Arsenal còn mặt trận lớn Champions League phải căng sức cùng lúc với Premier League. Ảnh: EPA.

Về phía Man City, đội bóng áo xanh thành Manchester cũng chưa thể dồn toàn lực cho Premier League. Sau khi đã bỏ túi League Cup, họ còn đứng trước cơ hội săn thêm danh hiệu ở FA Cup với trận bán kết gặp Southampton ngày 25-4. Nếu thắng, một trận chung kết nữa sẽ chờ họ vào giữa tháng 5.

Cuộc đua giữa hai đối thủ lớn đang nằm ở phong độ, bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng chịu áp lực ở thời điểm quyết định.