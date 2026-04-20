Thách thức cho thầy mới ở tuyển nữ Việt Nam 20/04/2026 06:39

(PLO)- Sau hơn hai thập niên gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung khép lại hành trình của mình, để lại phía sau một di sản quá lớn và một khoảng trống cho người kế nhiệm Hoàng Văn Phúc lấp đầy.

Quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Văn Phúc lên nắm tuyển nữ Việt Nam cho thấy liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đặt kỳ vọng vào nội lực, nhưng đi cùng niềm tin là sức ép khổng lồ. Đáng chú ý nhất là các cô gái Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy biến động sau đỉnh cao vòng chung kết World Cup 2023 và cú hụt hơi đáng tiếc tại Asian Cup 2026.

Ghế nóng chưa bao giờ dễ ngồi

Sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng HLV Quốc gia, các bộ phận chuyên môn và tiến hành nhiều cuộc trao đổi trực tiếp về mục tiêu cũng như định hướng phát triển đội tuyển nữ Việt Nam, VFF thống nhất với HLV Hoàng Văn Phúc về việc ông sẽ ngồi ghế nóng từ ngày 1-5-2026 cho đến hết SEA Games 34 vào năm sau.

Theo VFF, nhiệm vụ trước mắt của ông Hoàng Văn Phúc là nhanh chóng ổn định lực lượng, xây dựng bộ khung đủ sức cạnh tranh cho bóng đá nữ Việt Nam hướng đến hai mục tiêu lớn trong năm 2026. Đó là ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10, trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 34 tại Malaysia. Đây đều là những sân chơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh tuyển nữ Việt Nam không còn ở điểm rơi phong độ như giai đoạn hoàng kim trước đó.

Các cô gái Việt Nam giành quyền chơi vòng chung kết World Cup 2023. Ảnh: CCT.

VFF tin tưởng lựa chọn này dựa trên kinh nghiệm cầm quân lâu năm và sự am hiểu sâu sắc của ông Hoàng Văn Phúc với môi trường bóng đá Việt Nam. Bản thân nhà cầm quân sinh năm 1964 cũng bày tỏ sự vinh dự khi được giao trọng trách, đồng thời cam kết cùng ban huấn luyện xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy tối đa năng lực của từng cầu thủ để hướng đến hiệu quả chuyên môn ở các giải đấu phía trước.

Nhìn trên bề mặt, đây là một quyết định hợp lý. Ông Hoàng Văn Phúc từng kinh qua nhiều vị trí từ cấp đội trẻ, đội tuyển quốc gia đến sân chơi V-League. Thời gian gần đây, ông cũng làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung, nhờ đó ông có thêm điều kiện tiếp cận gần hơn với đặc thù vận hành của đội tuyển nữ.

Tuy nhiên, ai cũng biết ghế HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là một vị trí đặc biệt áp lực, bởi người tiền nhiệm là Mai Đức Chung, một biểu tượng gần như không thể thay thế bằng những phép so sánh thông thường.

HLV Hoàng Văn Phúc tiếp nhận di sản lớn từ người tiền nhiệm Mai Đức Chung. Ảnh: VFF.

Sau hơn 20 năm cống hiến, ông Chung rời đi cùng một kho thành tích đồ sộ: 7 lần đưa đội tuyển nữ vào chung kết SEA Games, giành 6 HCV, đăng quang AFF Cup nữ 2019 và đặc biệt là cột mốc lịch sử đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup 2023. Đó là đỉnh cao chưa từng có, là chuẩn mực quá lớn mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng buộc phải đối diện.

Thầy mới giải bài toán chuyển giao

Chính vì di sản của HLV Mai Đức Chung quá lớn nên thử thách dành cho Hoàng Văn Phúc càng trở nên nặng nề hơn. Ông không tiếp quản một đội tuyển đang trên đường đi lên, mà tiếp nhận một tập thể vừa bước qua thời kỳ rực rỡ nhất, đồng thời đang chật vật trong quá trình làm mới lực lượng. Đây mới là điểm khiến nhiệm kỳ sắp tới của ông trở nên khó lường.

World Cup nữ 2023 từng đưa bóng đá nữ Việt Nam chạm đến đỉnh cao lịch sử, mở ra niềm tin rằng đội tuyển có thể bước sang một thời kỳ mới mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn và giàu chiều sâu hơn. Thế nhưng sau ánh hào quang ấy, bài toán chuyển giao lực lượng lại không diễn ra như kỳ vọng. Những gương mặt kỳ cựu dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi lớp kế cận chưa tạo ra được sự bứt phá đủ lớn để duy trì sức cạnh tranh ở tầm châu lục.

Huỳnh Như cùng đồng đội góp mặt ở Asian Cup 2026. Ảnh: CCT.

Asian Cup 2026 vì thế trở thành lời cảnh báo. Các cô gái Việt Nam bước vào giải với kỳ vọng khẳng định vị thế sau cột mốc World Cup, nhưng thực tế lại cho thấy đội bóng chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự thiếu ổn định trong lối chơi, hạn chế về chiều sâu đội hình và dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn chuyển giao đã khiến bóng đá nữ Việt Nam không thể tạo ra thành tích như mong muốn. Cú chững lại đáng tiếc đã phơi bày những vấn đề mà người kế nhiệm Mai Đức Chung phải giải quyết ngay lập tức.

HLV Hoàng Văn Phúc vì vậy sẽ không chỉ làm công việc của một nhà cầm quân theo nghĩa thông thường. Ông gánh vai trò của người tái thiết, có nhiệm vụ tìm ra bộ khung mới cho đội tuyển trong lúc quỹ thời gian không nhiều, áp lực thành tích luôn thường trực, còn người hâm mộ vẫn giữ nguyên kỳ vọng từ thời kỳ vàng son.

VFF trao niềm tin cho tân HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VFF.

Ở cấp độ khu vực, tuyển nữ Việt Nam vẫn được xem là ứng viên hàng đầu tại SEA Games, nhưng ở bình diện châu lục, khoảng cách với các nền bóng đá mạnh đang ngày càng xa cách.

Điều tích cực là ông Phúc không bước vào một môi trường xa lạ. Việc từng làm việc gần gũi HLV Mai Đức Chung giúp ông hiểu hơn về con người, thói quen sinh hoạt, tâm lý thi đấu và cấu trúc vận hành của đội tuyển. Dĩ nhiên, sự hiểu biết ấy chỉ là điểm tựa ban đầu. Thành công hay không của tân HLV Hoàng Văn Phúc vẫn phụ thuộc vào khả năng tạo ra diện mạo mới cho đội bóng trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm.