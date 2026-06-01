Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: U-19 Việt Nam đầu đã xuôi khi thắng 3-0 01/06/2026 18:22

Ngày 1-6, U-19 Việt Nam ra quân bảng A giải U-19 Đông Nam Á đã đánh bại Đông Timor 3-0.

Nếu Công Hậu tinh tế hơn và chỉn chu hơn trong dứt điểm thì hoàn thành “cú poker” chứ không phải hat trick. Ba bàn thắng của Công Hậu ghi cho U-19 Việt Nam vào các phút thứ 2, 83 và 90+1.

Công Hậu (9) hoàn thành cú hat trick giúp U-19 Việt Nam thắng Đông Timor ngay trận khai mạc giải U-19 Đông Nam Á. Ảnh:AFF

Công Hậu ghi 3 bàn, nhưng thật khó nói rằng, anh là ngôi sao của trận đấu. Hậu có những pha đi bóng và chuyền bóng cho đồng đội "không sáng", ít tạo cơ hội cho đồng đội hơn. Rất nhiều tình huống, Công Hậu có bóng ở vị trí đẹp nhưng lại chuyền cho đồng đội ở vị trí khó hơn, thay vì cho những đồng đội đứng vị trí thuận lợi. Thế mà Công Hậu đã ghi hat trick vào lưới Đông Timor.

Ở chiều ngược lại, nhiều tình huống tổ chức tấn công của Đông Timor rất nét, những pha dứt điểm cũng rất lực và có độ hiểm hóc, nhưng thủ môn Xuân Tín phản xạ và đoán hướng bóng rất tốt để ngăn cản những bàn thua trông thấy, nhất là những phút cuối trận.

Thắng Đông Timor 3-0, coi như đầu đã xuôi cho đội trẻ Việt Nam, cho thầy trò HLV Ikeuchi, nhưng “ngọn núi” mà U-19 Việt Nam phải vượt qua chính là Myanmar và sau đó đến trận chung kết bảng với Indonesia vào ngày 7-6.

Dẫu sao U-19 Việt Nam cũng có khởi đầu tốt trên đất Indonesia. Trận đấu thứ nhì của lượt trận thứ nhất, chủ nhà Indonesia gặp Myanmar (20 giờ).

Lượt trận thứ nhì ngày 4-6: Việt Nam - Myanmar (16 giờ), Indonesia - Đông Timor (20 giờ).