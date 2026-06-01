Sốc: Yamal sợ mất World Cup vì chấn thương nặng 01/06/2026 17:40

(PLO)- Lamine Yamal đang trở thành một trong những mối quan tâm lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026.

Ngôi sao trẻ của Barcelona Yamal thừa nhận chấn thương gân kheo gặp phải cuối mùa khiến anh từng lo sợ sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Yamal dính chấn thương vào ngày 224, trong trận Barcelona tiếp Celta Vigo trên sân nhà. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở hiệp một, cầu thủ chạy cánh này lập tức cảm thấy vấn đề ở cơ và ra hiệu cho ban huấn luyện. Chấn thương ấy khiến anh vắng mặt trong 6 trận còn lại của La Liga, dù Barcelona vẫn hoàn tất mùa giải bằng chức vô địch quốc nội.

Điều khiến người hâm mộ Tây Ban Nha thấp thỏm là thời điểm Yamal gặp vấn đề quá gần World Cup. Giải đấu năm nay diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, trong khi Tây Ban Nha bước vào giải với tư cách nhà vô địch châu Âu. HLV Luis de la Fuente vẫn điền tên Yamal vào danh sách 26 cầu thủ, đồng thời tin rằng anh có thể trở lại thi đấu ở một thời điểm phù hợp trong giải.

Chân sút trẻ của Barcelona rất lợi hại trên tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Trong cuộc phỏng vấn với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Yamal thừa nhận anh chưa từng trải qua chấn thương gân kheo như vậy. Vì hiểu quá trình hồi phục sẽ không thể diễn ra trong vài ngày, cầu thủ 18 tuổi đã thực sự lo lắng về nguy cơ tái phát hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Tôi sợ đó là chấn thương nặng, hoặc nó có thể tái phát và khiến tôi lỡ World Cup”, Yamal chia sẻ. Anh cũng nhớ rõ khoảnh khắc rời sân trước Celta Vigo và chỉ mong đó đơn giản là chuột rút, bởi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã ở rất gần.

Theo kế hoạch, Yamal sẽ không góp mặt trong trận ra quân của Tây Ban Nha gặp Cape Verde tại Atlanta vào ngày 15-6. Sau đó, La Roja tiếp tục đối đầu Saudi Arabia vào ngày 21-6 cũng tại Atlanta, trước khi chạm trán Uruguay ở Guadalajara vào ngày 26-6. Ban huấn luyện Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ thận trọng để tránh rủi ro với viên ngọc quý của Barcelona.

Yamal chơi ngày càng hay. Ảnh: EPA.

Dù còn rất trẻ, Yamal đã có vai trò lớn trong đội tuyển. Anh là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải khi mới 16 tuổi trong phần lớn thời gian thi đấu. Mùa vừa qua, anh tiếp tục bùng nổ ở Barcelona với 24 bàn thắng và 18 kiến tạo sau 45 trận trên mọi đấu trường.

Nếu đạt thể trạng tốt, Yamal chắc chắn là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Tây Ban Nha trong hành trình săn chức vô địch Cúp thế giới thứ hai. Bản thân anh cũng không giấu được sự háo hức khi ngày hội lớn đã đến gần. Yamal cho biết toàn đội đã nghĩ về World Cup từ sau chức vô địch châu Âu và sẽ bước vào giải với tinh thần cống hiến tối đa.