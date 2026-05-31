Lạ lùng Arsenal bị hàng loạt đối thủ chế giễu thậm tệ sau chung kết Champions League 31/05/2026 12:30

(PLO)- Các đối thủ xát muối vào vết thương của Arsenal sau trận thua loạt sút luân lưu trước PSG ở chung kết Champions League, sau khi Mikel Arteta khoe khoang: "Chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu".

Một số đối thủ đã chế giễu Arsenal sau khi họ để thua trận chung kết Champions League trên loạt sút luân lưu trước Paris Saint-Germain (PSG) sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Eberechi Eze và Gabriel đã đá hỏng quả phạt đền trong loạt sút luân lưu, qua đó khiến mùa giải của Arsenal kết thúc trong thất bại cay đắng, dù họ đã giành được chức vô địch Premier League.

Và các đối thủ không mất thời gian để chế giễu thất bại đó. Đầu tiên phải kể đến Chelsea, đội bóng đã có vài lần chạm trán với người hàng xóm cùng thành phố London. Chỉ vài phút sau pha bỏ lỡ của Gabriel, The Blues, đội đã vô địch Champions League năm 2012 và 2021, đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội dường như nhắm vào Arsenal.

Chelsea đăng một đường dẫn đến mẫu đăng ký tham quan sân vận động, kèm theo chú thích: "Hãy đến và tham quan thánh địa của những chiếc cúp ở London". Hình ảnh chính là chiếc cúp Champions League.

Sau đó, Erling Haaland của Manchester City, người thường xuyên là nỗi ám ảnh của Arsenal, cũng lên tiếng. Haaland đã có một số lần va chạm với Gabriel trong những năm gần đây, và từng ném bóng vào đầu hậu vệ này trong một trận đấu giữa hai đội vào năm 2024.

Arsenal thất bại cay đắng trong trận chung kết Champions League. ẢNH: MIRROR

Năm nay, trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 hồi tháng Tư, hai cầu thủ đã xô xát và Gabriel suýt nhận thẻ đỏ. Không lâu sau khi cầu thủ người Brazil đá hỏng quả phạt đền, Haaland đã chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy tiền đạo này đang mỉm cười và có vẻ đang tận hưởng ánh nắng mặt trời cùng một vài người bạn.

Một số người hâm mộ đã phản bác, một người viết: "Ít nhất chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội vô địch Premier League như các anh". Một người khác bình luận: "Sao anh vui thế? Anh đâu có giành được cúp!".

Haaland không phải là cầu thủ duy nhất chế giễu Arsenal. Djed Spence, người đang chơi cho Tottenham, đối thủ của Arsenal ở phía bắc thành phố London, cũng tham gia trào lưu này. Vào tháng Hai, tài khoản X của Arsenal đã đăng một video ghi lại cảnh Bukayo Saka và Cristhian Mosquera vượt qua Spence, kèm theo chú thích: "Bị khóa chặt".

Sau trận chung kết Champions League, Spence đã trích dẫn bài đăng đó kèm theo biểu tượng "con mắt và ổ khóa". Đáp lại, một người hâm mộ bình luận: "Thật là một điều điên rồ khi đăng dòng tweet như vậy sau khi đối thủ của bạn vô địch Ngoại hạng Anh và đội nhà suýt xuống hạng".

Một người khác đáp lại: "Hãy tưởng tượng những cầu thủ vừa thoát khỏi nguy cơ xuống hạng lại có gan chế giễu người khác. Biết xấu hổ đi, cậu bé". Khi cả mùa giải bạn phải luôn lo lắng về khu vực xuống hạng, người ta sẽ nghĩ rằng sự khiêm nhường sẽ đến một cách tự nhiên", một người khác bình luận sâu cay.

Trong khi đó, Richarlison, người cầu thủ khác của Tottenham cũng đã chia sẻ một video về một đứa trẻ đang cười (hoặc có thể là đang khóc?!) trên story Instagram của mình. Trong một tin tức khác liên quan đến Spurs, cựu tiền vệ Jamie O'Hara đã đăng tải một bức ảnh huyền thoại Arsenal Thierry Henry đang cười với chú thích: "Bonjour".

Crystal Palace cũng lên tiếng, chia sẻ một hình ảnh có nội dung: "Nhà vô địch châu Âu" chỉ vài phút sau khi trận chung kết Champions League kết thúc, sau khi họ vừa giành chức vô địch Conference League vài ngày trước đó.

Hàng loạt các đối thủ đã troll Arsenal như thế này. ẢNH: X/DAILY MAIL

Và Joao Neves, người đã chơi trọn trận đấu cho PSG trong trận chung kết, đã chỉ trích lối chơi của Arsenal trong trận đấu đó. Arsenal chỉ có một cú sút trúng đích trong trận đấu và cầm bóng chưa đến 25%. Tất cả diễn ra sau khi HLV của Arsenal Mikel Arteta đã khoe khoang: "Vào thứ Bảy, chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu".

"Đến đây là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra" Neves nói, "Tôi yêu mọi thứ ở đây. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hôm nay, bởi vì PSG là đội duy nhất muốn thi đấu".

Arsenal sẽ trở về phía bắc London để chuẩn bị cho lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật (giờ Anh), mặc dù họ sẽ chỉ trưng bày một chiếc cúp thay vì hai.