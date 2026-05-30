Nóng: Đội hình PSG và Arsenal quyết đấu ở chung kết Champions League rực lửa 30/05/2026 11:19

(PLO)- Cả châu Âu đang hướng sự chú ý về sân Puskas Arena tại Budapest (Hungary), nơi Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League 2025-2026 quyết định chức vô địch châu Âu.

Arsenal đụng độ PSG là một trong những trận chung kết Champions League đáng chờ đợi nhất vài mùa gần đây khi hai nhà vô địch quốc nội cùng đặt mục tiêu viết nên lịch sử.

PSG bước vào trận đấu với vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu. Đội bóng nước Pháp từng hủy diệt Inter Milan 5-0 trong trận chung kết mùa trước và giờ đây đứng trước cơ hội trở thành một trong số ít CLB bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.

Nếu đánh bại Arsenal, thầy trò Luis Enrique sẽ sánh vai với những tượng đài như Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Nottingham Forest, Ajax hay AC Milan, những đội từng hai năm liên tiếp đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Dembele dẫn đầu hàng công PSG. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Arsenal đang mang theo khát vọng chấm dứt cơn khát kéo dài suốt hai thập kỷ. Kể từ lần gần nhất góp mặt ở trận chung kết Champions League, đội bóng thành London đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Giờ đây, họ chỉ còn cách chiếc cúp bạc danh giá đúng một trận đấu.

Hành trình vào chung kết của hai đội đều rất thuyết phục. PSG vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận bán kết đầy nghẹt thở. Arsenal cũng cho thấy bản lĩnh khi đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 để giành vé đến Budapest.

Đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn sở hữu hàng công cực kỳ đáng gờm với Desire Doue, Goncalo Ramos và Khvicha Kvaratskhelia. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Marquinhos cùng khả năng sáng tạo từ Vitinha hay Fabian Ruiz được kỳ vọng sẽ giúp PSG kiểm soát thế trận.

Người hâm mộ Arsenal bày sẵn đại tiệc và tôn vinh HLV Arteta. Ảnh: EPA.

Ở bên kia chiến tuyến, Arsenal đặt niềm tin vào Declan Rice ở tuyến giữa, sự đột biến của Bukayo Saka và khả năng săn bàn của Viktor Gyokeres. Đây đều là những cái tên có thể tạo nên khác biệt trong những thời khắc quan trọng nhất.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3): Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue, Goncalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyokeres.

Một bên muốn lập kỳ tích bảo vệ ngôi vương, một bên quyết xóa bỏ lời nguyền kéo dài 20 năm. Budapest đêm nay sẽ chứng kiến một trận cầu đi vào lịch sử Champions League.