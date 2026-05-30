Saka khiến PSG lạnh gáy trước chung kết Champions League 30/05/2026 11:40

(PLO)- Không khí tại Budapest đang nóng lên từng giờ trước trận chung kết UEFA Champions League 2025-2026 giữa Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG).

Sau khi vượt qua Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy nghẹt thở, Arsenal bước vào màn so tài với nhà đương kim vô địch châu Âu PSG bằng sự tự tin rất lớn.

Tại sân Puskas Arena, thầy trò HLV Mikel Arteta cho thấy sự tập trung cao độ trong buổi tập cuối cùng. Từ những bài khởi động theo nhóm, các pha bứt tốc độ, bài dứt điểm chính xác cho đến khoảnh khắc ký tặng người hâm mộ nhí bên đường biên, mọi thứ đều diễn ra trong không khí hứng khởi nhưng đầy kỷ luật.

Với Bukayo Saka, trận chung kết lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Cầu thủ người Anh vừa cùng Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, và giờ đây chỉ còn cách danh hiệu Champions League một trận đấu với PSG. Điều từng giống như giấc mơ xa vời nay đã ở ngay trước mắt.

Saka cùng đồng đội vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh nên có niềm tin rất lớn qua mặt PSG. Ảnh: EPA.

Arsenal từng nhiều lần bị nghi ngờ về bản lĩnh trong các cuộc đua danh hiệu. Sau những mùa giải hụt hơi và sáu năm trắng tay, HLV Arteta cũng chịu áp lực lớn trong việc chứng minh ông đủ sức đưa đội bóng lên đỉnh cao mới. Nhưng chức vô địch quốc nội vừa qua đã thay đổi tất cả.

Saka, người đã gắn bó với Arsenal từ những ngày đầu Arteta tiếp quản đội bóng, cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa từ London đến Budapest. Anh cho rằng danh hiệu Ngoại hạng Anh đã giải phóng tâm lý cho toàn đội, giúp các cầu thủ bước vào chung kết với PSG bằng một trạng thái nhẹ nhõm và tự tin hơn.

“Tôi luôn có niềm tin. Việc đã giành được một danh hiệu lớn giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều áp lực. Chúng tôi đã nỗ lực trong nhiều năm để có được khoảnh khắc đó, và bây giờ nó mang lại sự tự tin, năng lượng cũng như tinh thần rất lớn cho toàn đội”, Saka chia sẻ với TNT Sports.

Ngôi sao của Arsenal khao khát ôm một chiếc cúp nữa. Ảnh: EPA.

Ngôi sao 24 tuổi tin rằng Arsenal sẽ xuất hiện ở trận chung kết với một diện mạo khác: bản lĩnh hơn, khát khao hơn và sẵn sàng tạo nên điều đặc biệt. Theo Saka, việc CLB phải chờ quá lâu để trở lại chung kết Champions League càng khiến toàn đội thêm quyết tâm.

Saka cũng nhắc đến niềm tin tôn giáo như điểm tựa giúp anh giữ sự bình tĩnh trong những giai đoạn khó khăn nhất. Từ chấn thương, thất vọng ở đội tuyển quốc gia cho đến thời điểm Arsenal từng rơi xuống vị trí thứ 15 tại Premier League, anh vẫn luôn tin ngày tốt đẹp sẽ đến. “Tôi tin tối mai điều đặc biệt sẽ xảy ra. Tôi bình tĩnh, tự tin và rất mong chờ trận đấu này”, Saka nói. Với anh, những trận cầu lớn như chung kết Champions League với PSG là nơi các cầu thủ hàng đầu phải bước ra ánh sáng.

Trước PSG hùng mạnh, Arsenal không muốn chỉ đóng vai kẻ thách thức. Họ đến Budapest với tham vọng lật đổ nhà vua châu Âu và khép lại mùa giải bằng một cái kết đi vào lịch sử.