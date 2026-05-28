MU gặp biến cố bất ngờ với Rashford 28/05/2026 13:50

Anthony Gordon chuẩn bị hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Newcastle United sang Barcelona trong khi MU đang chờ đợi nhà vô địch La Liga chiêu mộ Marcus Rashford trong mùa hè này. Anthony Gordon chuẩn bị gia nhập Barcelona sau khi Newcastle United đạt thỏa thuận bán với giá 69,3 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí, khiến tương lai của Marcus Rashford trở nên không chắc chắn.

Sau một ngày đàm phán giữa hai Barca và Newcastle, Gordon hiện đang chuẩn bị kiểm tra y tế khi thương vụ chuyển nhượng sắp hoàn tất. Tuyển thủ quốc tế người Anh dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi mức lương hàng tuần lên khoảng 300.000 bảng Anh, khi Barca mạnh tay chi tiền trước thềm World Cup 2026. Nhà vô địch La Liga đã có cách tiếp cận rất khác trong các thương vụ với Newcastle so với cách họ làm việc với Manchester United.

Barcelona có thể ký hợp đồng với Rashford với giá 26 triệu bảng Anh nhờ một điều khoản trong hợp đồng mượn, trong đó cầu thủ 28 tuổi này đã gây ấn tượng sau khi gia nhập từ MU. Tuy nhiên, Barcelona đang cố gắng đàm phán với MU nhằm giảm phí chuyển nhượng Rashford để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính tại Tây Ban Nha.

Vị trí ưa thích của Gordon là bên cánh trái, nơi anh sẽ cạnh tranh một suất trong đội hình tuyển Anh của Thomas Tuchel với chính Rashford tại World Cup 2026. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng HLV Hansi Flick của Barcelona sẵn sàng chiêu mộ cả hai cầu thủ người Anh này trong mùa hè.

Tương lai của Rashford là ở MU hay Barca vẫn chưa được định đoạt. ẢNH: AMA

Marcus Rashford được cho là đã đồng ý giảm gần một nửa lương để ở lại Barca, trong khi một phương án cho mượn khác cũng được nhắc đến và giờ đây có vẻ khả thi hơn. Ưu tiên của MU là bán cầu thủ với mức giá đã thỏa thuận hồi mùa hè năm ngoái.

Liệu ban lãnh đạo MU có sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận cho Barca mượn Rashford thêm 1 mùa giải sau khi Barca chiêu mộ Gordon hay không vẫn còn phải chờ xem. CLB xứ Catalan đang thể hiện sức mạnh tài chính của mình, nhưng cũng có thể viện dẫn việc chiêu mộ ngôi sao của Newcastle như một lý do để biện minh cho việc họ không đủ khả năng chi trả nhiều hơn cho Rashford.

Sự xuất hiện của Gordon cũng sẽ cho phép Barcelona chứng tỏ họ không quá cần tăng cường lực lượng ở vị trí này. Marcus Rashford thường xuyên ra vào trong đội hình xuất phát của Barcelona, ghi được 14 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo.

Điều này khiến Manchester United rơi vào tình thế khó xử liên quan đến tương lai của Rashford. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" thành Manchester này vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng chỉ dự định ở lại Camp Nou. Sau khi cùng Barca giành chức vô địch La Liga, Rashford bày tỏ hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng nhưng dường như ám chỉ điều đó không chắc chắn.

Marcus Rashford nói, "Đây là cách hoàn hảo để tôi kết thúc sự nghiệp. Tôi rất hạnh phúc, tôi chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay. Tôi sống trọn từng khoảnh khắc. Cuối mùa giải chúng ta sẽ biết kết quả. Tôi đến đây để giành chiến thắng và chúng tôi đã làm được điều đó nên tôi rất hạnh phúc.

Đó là một cảm giác tuyệt vời. Suốt mùa giải, Barcelona xứng đáng với chiến thắng này, chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất. Barcelona đã có những thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi luôn đứng dậy và chiến đấu để cải thiện".