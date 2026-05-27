Messi khiến cả Argentina thót tim trước World Cup 2026 27/05/2026 18:14

(PLO)- Argentina vừa trải qua một phen hú vía khi Lionel Messi gặp vấn đề thể lực ngay trước thềm World Cup 2026.

Siêu sao 38 tuổi Messi phải rời sân trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4 ngày 25-5, sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng gân kheo chân trái.

Ban đầu, nhiều cổ động viên Argentina lo ngại Messi có thể dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó mang đến tín hiệu tích cực. Inter Miami xác nhận M10 chỉ bị quá tải cơ do mệt mỏi ở gân kheo trái, chưa phát hiện tổn thương nghiêm trọng.

Đội bóng Mỹ cho biết thời điểm Messi trở lại tập luyện và thi đấu sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục trong những ngày tới. Dù vậy, việc anh không khập khiễng khi rời sân được xem là dấu hiệu khá khả quan.

CLB Inter Miami xác nhận M10 chỉ bị quá tải. Ảnh: EPA.

Sự cố này xảy ra chỉ khoảng một tuần trước khi đội tuyển Argentina bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026 tại Kansas City, Mỹ. Hiện chưa chắc Messi có tham gia đầy đủ đợt tập huấn cùng đội tuyển hay không.

Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Algeria ngày 16-6. Sau đó, thầy trò Lionel Scaloni lần lượt chạm trán Áo và Jordan tại bảng J.

World Cup 2026 dự kiến là lần thứ sáu M10 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau chức vô địch lịch sử tại Qatar 2022, mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn vào El Pulga trong hành trình cuối cùng của anh cùng Argentina.