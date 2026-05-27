Đội tuyển Nga làm “quân xanh” cho Salah 27/05/2026 11:31

Ngày 28-5, đội tuyển Nga có trận giao hữu với tuyển Ai Cập tại sân quốc gia ở Cairo, Ai Cập. Đây là chuỗi trận chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Ai Cập. Tại đó đội tuyển Nga sẽ làm “quân xanh” cho Mo Salah và đồng đội trước khi sang Bắc Mỹ dự World Cup 2026.

Kể từ lúc bóng đá Nga bị UEFA và FIFA trừng phạt cuối tháng 2-2022 đến nay đã hơn 5 năm, nhưng tuyển Nga vẫn duy trì đầy đủ lịch tập trung của FIFA để không bị tuột hậu. Những đợt tập trung đó, đội Nga đá với các đội tuyển quốc gia ngoài khu vực châu Âu, trong đó chủ yếu châu Á, châu Phi và vài đội yếu của châu Mỹ như Nicaragua, Cuba và Paraguay.

Thầy trò HLV Valery Karpin của tuyển Nga làm "quân xanh" cho tuyển Ai Cập ngày 28-5 tại Cairo. Ảnh:S.E

Ở châu Á, thầy trò HLV Karpin thi đấu với Uzbekistan, Iran, Iraq, Kazakhstan, Turkmenistan, thậm chí là những đội tuyển Đông Nam Á như tuyển Việt Nam và Thái Lan tại giải “tam hùng” hồi tháng 10-2024. Tuy nhiên lần đó, bão Yagi ập đến nên tuyển Nga đá với Việt Nam rồi... về nước mà không thi đấu với tuyển Thái Lan. Tuyển Nga còn mời cả đội tuyển yếu nhất của “vùng trũng” bóng đá thế giới là tuyển Brunei đến Krasnodar để thi đấu và thắng 11-0.

Theo lịch từ LĐBĐ Nga, ngày 28-5 tuyển Nga (nam) đá với tuyển Ai Cập tại Cairo, còn tuyển nữ Nga đá với Trung Quốc ngày 3-6 tại Vũ Hán.

HLV Valery Karpin cho biết đội tuyển Nga đến Cairo với lực lượng rất mạnh, ngoại trừ thủ môn số 1 Matvei Safonov đang bận cùng PSG chuẩn bị cho trận chung kết UEFA Champions League với Arsenal vào ngày 30-5.

Tuyển Nga chỉ đá 1 trận trong đợt FIFA này.

