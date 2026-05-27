V-League nghẹt thở đua huy chương và trụ hạng 27/05/2026 06:39

(PLO)- CLB Công an Hà Nội đã vô địch sớm, nhưng V-League vẫn chưa hạ màn với hai vòng cuối đang nóng rực với cuộc đua huy chương đồng giữa Hà Nội FC và Ninh Bình, trong khi có đến 4 đội vẫn phải căng mình vì suất trụ hạng.

Dù cuộc đua vô địch đã khép lại sau khi CLB Công an Hà Nội đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, V-League vẫn còn rất nhiều điểm nóng đáng chờ đợi. Kịch tính nhất ở nhóm đầu lúc này là màn cạnh tranh vị trí thứ 3 giữa Hà Nội FC và Ninh Bình. Trong khi đó, ít nhất 4 đội bóng ở nhóm đèn đỏ HA Gia Lai, Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND phải căng mình đá như chung kết để trốn 1,5 suất rớt hạng trực tiếp.

Hà Nội FC và Ninh Bình quyết chiến vì chiếc huy chương đồng

Sau vòng 24, Hà Nội FC vươn lên đứng thứ 3 khi có cùng 45 điểm với Ninh Bình nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Khoảng cách giữa hai đội gần như không tồn tại, bởi mọi thứ hiện chỉ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Với việc mỗi đội còn một trận sân nhà và một trận sân khách, cuộc đua huy chương đồng vẫn cực kỳ khó đoán.

Viettel hiện nắm lợi thế lớn trong cuộc đua á quân khi đã có 50 điểm. Đội bóng áo lính chỉ cần thêm một trận hòa ở hai vòng còn lại là gần như chắc chắn giữ vị trí thứ 2. Vì vậy, sự chú ý lớn nhất dồn vào Hà Nội FC và Ninh Bình, hai đội sẽ phải tận dụng tối đa từng cơ hội nhỏ nhất để cán đích trong tốp 3 V-League 2025-2026.

Hà Nội FC có cùng 45 điểm với Ninh Bình và chỉ hơn 3 bàn thắng. Ảnh: VPF.

Ở vòng 25, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước HA Gia Lai, đội bóng vẫn đang phải chiến đấu để tránh rơi vào nhóm nguy hiểm. Đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng, bởi đội bóng phố Núi sẽ chơi với tinh thần sống còn. Trong khi đó, Ninh Bình được xem là có lịch thi đấu nhẹ hơn khi làm khách trên sân Thanh Hóa, đội bóng gần như đã an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Đến vòng cuối, Ninh Bình tiếp Hà Tĩnh, còn Hà Nội FC trở về sân nhà gặp CLB Công an TP.HCM. Cũng cần biết cả Hà Tĩnh lẫn CLB Công an TP.HCM đều đã trụ hạng, nên cơ hội giành chiến thắng của hai đội chủ nhà là rất sáng. Chính vì vậy, vòng 25 có thể trở thành bước ngoặt quyết định trong cuộc rượt đuổi huy chương đồng V-League.

Hiện tại, Hà Nội FC chỉ hơn Ninh Bình 3 bàn thắng (hiệu số +20 so với +17). Giả sử trong hai vòng đấu cuối, họ đều giành điểm như nhau, thì lúc đó, hiệu số bàn thắng bại rất có giá trị cho chiếc huy chương đồng hoặc trắng tay.

Ninh Bình đang chắt chiu từng điểm số lẫn bàn thắng để tranh huy chương đồng V-League với đối thủ lớn Hà Nội FC. Ảnh: VPF.

Căng thẳng cuộc chiến trụ hạng V-League

Ở nửa dưới bảng xếp hạng V-League mùa này, cuộc đua sinh tồn cũng đang diễn ra nghẹt thở. PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và HA Gia Lai đều chưa thể yên tâm khi mùa giải chỉ còn hai vòng. Lý thuyết Thanh Hóa vẫn phải nỗ lực, nhưng thực tế 1 điểm là quá đủ giúp họ trụ hạng.

Theo đó, PVF-CAND đã tạo sức ép lớn sau trận hòa 1-1 trước Viettel ngay trên sân khách. Đội cuối bảng thậm chí còn mở tỷ số trước, buộc Viettel phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ trong hiệp 2. Một điểm trước đối thủ mạnh giúp PVF-CAND níu lại hy vọng trụ hạng V-League, dù họ vẫn đang ở thế bất lợi chỉ với 18 điểm.

Ngay sau đó, SHB Đà Nẵng đáp trả bằng chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Hải Phòng. Cú đúp của Makaric giúp đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm, qua đó tạo khoảng cách thật sự với PVF-CAND thay vì chỉ hơn kém nhau bằng hiệu số như trước.

SHB Đà Nẵng vừa có chiến thắng vàng để nhen nhóm cơ hội trụ lại V-League. Ảnh: VPF.

Chiến thắng này cũng giúp SHB Đà Nẵng phả hơi nóng lên Becamex TP.HCM và HA Gia Lai. Hiện SHB Đà Nẵng có 20 điểm, chỉ kém Becamex TP.HCM 1 điểm và kém HA Gia Lai 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa chỉ một kết quả thuận lợi ở vòng tới cũng đủ làm cục diện V-League mùa này đảo chiều.

HA Gia Lai tuy đang xếp thứ 11 với 23 điểm nhưng chưa thể thở phào. Trận gặp Hà Nội FC ở vòng 25 là thử thách cực lớn, bởi đối thủ cũng đang khát điểm để đua huy chương đồng. Becamex TP.HCM với 21 điểm cũng nằm trong vùng nguy hiểm, khi khoảng cách với SHB Đà Nẵng là quá mong manh.

Với tình thế hiện tại, V-League sẽ còn bùng nổ đến vòng đấu cuối cùng. Hà Nội FC và Ninh Bình phải chiến đấu vì danh dự tốp 3, còn HA Gia Lai, Becamex TP.HCM, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND phải đá như những trận chung kết để giữ chỗ ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.