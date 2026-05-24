Thái Lan chưa mua quyền World Cup 2026, người dân chả buồn ý kiến 24/05/2026 12:42

Còn chừng 2 tuần nữa, World Cup 2026 khai mạc, Thái Lan vẫn chưa có bản quyền truyền hình. Người dân Thái Lan và fan bóng đá Thái Lan vẫn không buồn phản ứng, hay gây áp lực lên chính phủ. Vì sao?

Vì quá nhiều lẽ mà người dân Thái Lan đã am hiểu nên có vẻ họ chia sẻ hơn là phản đối. Ngày nay tại Thái Lan cũng như tại Trung Quốc hay Ấn Độ, fan xem các trận bóng đá qua nền tảng TV rất ít, chỉ 20% người xem qua TV. Giờ phát các trận đấu chỉ có một số ít trận vòng bảng là “giờ vàng”, tức 21 giờ, còn lại là rạng sáng và buổi sáng.

Điều này sẽ khiến nhà đài lỗ nặng. Các doanh nghiệp khi quyết định có quảng cáo mùa World Cup hay không thì họ nghiên cứu con số thống kê của các công ty thống kê, tập đoàn thống kê uy tín thế giới rồi mới quyết định “chi gói” quảng cáo. Trong khi đó, ở Thái Lan cũng chỉ 20% dân số xem World Cup qua truyền hình (số liệu này tương đương ở Trung Quốc và Ấn Độ) nên quảng cáo không hiệu quả, dẫn đến các doanh nghiệp không quảng cáo. Nếu đài truyền hình quốc gia bỏ nhiều tiền mua bản quyền nhưng lại lỗ thì tất nhiên họ không làm.

Đã vậy World Cup 2026 ở Bắc Mỹ không hề rơi vào “giờ vàng” nên chẳng ai, chẳng doanh nghiệp châu Á nào mặn mà quảng cáo.

Dân Thái Lan ngày nay xem bóng đá nói chung và World Cup nói riêng đã thay đổi thói quen. Họ xem trên nền tảng laptop, máy tính bảng, điện thoại và các nền tảng kỹ thuật số khác chứ không phải TV nên giới doanh nghiệp thấy không hiệu quả.

Thủ tướng Thái Lan Atunin Charnvirakul đã hối thúc các đài truyền hình Thái Lan quyết liệt với việc thương lượng giá phù hợp để giúp dân chúng cả nước xem World Cup, nhưng các doanh nghiệp Thái Lan chẳng ai có kế hoạch quảng cáo nên không đài truyền hình nào dám thương lượng mua bản quyền vì nguy cơ lỗ nặng.

Lần này dân Thái Lan cũng chẳng gây áp lực lên chính phủ vì World Cup 2026 với hầu hết giờ thi đấu quá nghiệt ngã và người xem thì có nhiều cách chọn mà không cần phải xem qua TV.