Bảng A World Cup 2026 Tuyển Hàn Quốc thắng trận ra quân World Cup 2026 12/06/2026 11:08

(PLO)-"Tinh thần Đại Hàn" đã giúp đại diện châu Á - tuyển Hàn Quốc ra quân World Cup 2026 và đánh bại Czech 2-1 bằng cuộc ngược dòng vĩ đại.

Một chiến thắng oanh liệt của tuyển Hàn Quốc, đại diện châu Á đầu tiên trong 9 đại diện châu lục ra sân tại World Cup 2026.

Tuyển Hàn Quốc đã đánh bại Czech 2-1 trong một trận đấu cực kỳ kịch tính. “Tinh thần Đại Hàn” đáng khâm phục và ước gì tuyển Việt Nam cũng có tinh thần quật khởi này.

Hàn Quốc đã thể một tinh thần cực cao để ngược dòng đánh bại Czech 2-1. Ảnh:FIFA

Đầu trận, Czech có nhiều ưu thế như chiều cao, cân nặng... Với cách này đội bóng châu Âu thể hiện sự áp đảo có chủ đích để “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ. Hàn Quốc rất vất vả chống đỡ trước các “lực sĩ châu Âu” hơn hẳn nhiều mặt. Sự vất vả của đại diện châu Á đôi lúc đuối chân và chỉ biết đá bóng lên... rồi chấp nhận cuộc vây ráp mới từ Czech.

Đội trưởng Krejci mở điểm cho Czech ở phút 59. Ảnh:FIFA

Nhưng với “tinh thần Đại Hàn” có vẻ khác. Họ tìm mọi cách giành lại thế trận. Hàn Quốc kéo giãn đội hình, hơn nửa hiệp 1 trôi qua thì Hàn Quốc lấy lại cân bằng, cùng với đó là nhiều tình huống được tạo ra.

Cách hồi phục sức lực của các cầu thủ Hàn Quốc là rất nhanh và tinh thần rất mạnh. Hiệp 1 qua đi mà không bên nào ghi được bàn. Rất tiếc cuối hiệp 1, đội trưởng Son Heung-min có pha dứt điểm căng nhưng bóng chệch cột.

.. Rồi Hwang In-beom có bàn san bằng cho ở phút 68. Ảnh:FIFA

Sang hiệp 2, phút 59 thì đội trưởng Krejcic của Czech có bàn mở điểm giữa lúc Hàn Quốc đang có ưu thế.

Nhưng phút 68 thì Lee Kang-in có pha chuyền bóng thông minh cho Hwang In-beom ra chân phải, bóng bay sệt chạm người thủ môn Mataj Kovar rồi bay vào lưới gỡ hòa 1-1.

Chưa dừng lại tại đó, phút 80 thì Hàn Quốc vượt lên dẫn từ pha phối hợp mẫu mực và rất nhanh. Bóng được hậu vệ Hàn Quốc chuyền vượt tuyến lên hành lang phải rồi Paek Sung-ho lao theo bóng căng ngang cắt mặt khung thành. Oh Hyeong-gyu lao xuống tung người đệm bóng lại chạm một hậu vệ Hàn Quốc rồi bay vào lưới. 2-1 cũng là tỉ số của trận đấu.

Như vậy đại diện châu Á thứ nhất ra quân đã có chiến thắng đầy kiêu hùng trước đại diện châu Âu Czech.