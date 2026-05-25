Nóng: Bất ngờ HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội hạng 2 Thái Lan 25/05/2026 17:41

(PLO)- HLV Park Hang-seo vừa ký hợp đồng 2 năm với Kanchanaburi đang đá giải Thai- League 2 cùng tham vọng lớn...

Hiện nay HLV Park Hang-seo là Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), ông cũng đang gánh vác vai trò “Tổng trưởng đoàn” đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị tham dự World Cup 2026.

Ngay sau khi trở về từ nhiệm vụ quốc gia cùng đội tuyển Hàn Quốc, ông sẽ sang Kanchanaburi để tái cấu trúc lại CLB đang đá giải hạng nhì Thái Lan, Thai- League 2.

Công ty quản lý DJ của HLV Park Hang-seo đã chính thức thông báo nguồn tin này.

Trong thông báo của DJ Management cho biết tháng 7, ông Park seo sẽ tiếp quản và làm việc với Kanchanaburi. Tuy nhiên, không biết đội tuyển Hàn Quốc có vào sâu World Cup 2026 hay không, vì nếu thế thì có thể thời điểm thầy Park ra mắt Kanchanaburi sẽ muộn hơn.

Bài báo trên tờ Chosun mô tả “chiến công” của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam từ đội tuyển quốc gia đến U-23 cùng với sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á là nguyên nhân Kanchanaburi rất sốt sắng có được sự phục vụ của ông.

Tờ báo Chosun của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin ông Park làm HLV trưởng đội chơi giải hạng hai Thái Lan.

Mục tiêu của Kanchanaburi là mùa giải 2026-2027 thăng hạng lên Thai- League 1 và trở thành thế lực lớn của Đông Nam Á cùng tham vọng tham dự các giải châu Á.

Cách đây không lâu đã có thông tin cho rằng, chính HLV Kim Sang-sik là người mà Kanchanaburi đang hướng đến. Nhưng nay đã rõ, ông Park mới là người sẽ ngồi vào ghế thuyền trưởng Kanchanaburi để kiến thiết CLB này.

Cũng cần biết rằng, những chức danh lãnh đạo của KFA không ảnh hưởng nhiều đến việc họ hành nghề. Một Phó Chủ tịch KFA như ông Park cũng có thể “chạy show” làm HLV ở nước ngoài.

Điều dễ thấy là HLV Kim Pan-gon trong thời gian dẫn dắt tuyển Malaysia, ông cũng là giám đốc kỹ thuật của KFA và chính ông Kim là người “duyệt” HLV Jurgen Klinsmann làm HLV tuyển Hàn Quốc.

Nay Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo cũng “chạy show” làm HLV trưởng một CLB.

Hợp đồng mà cựu HLV tuyển Việt Nam ký kết với Kanchanaburi có thời hạn 2 năm.