Pep Guardiola nói lời cuối đầy xúc động về Man City 25/05/2026 13:29

Manchester City đã chơi trận đấu cuối cùng dưới thời HLV huyền thoại Pep Guardiola, khép lại 10 năm đầy danh hiệu tại sân vận động Etihad và ông đã có một lời chia tay đầy xúc động với người hâm mộ CLB. Pep Guardiola đã nhắn nhủ người kế nhiệm ông ở vị trí HLV trưởng Manchester City hãy là chính mình và đừng cố gắng bắt chước ông.

HLV Pep Guardiola sẽ rời Man City sau một triều đại huy hoàng, nơi ông giành được 20 danh hiệu trong 10 năm tại Etihad. Cựu HLV Chelsea, Enzo Maresca, là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Guardiola mùa hè này. Và Guardiola khẳng định ông không lo lắng về việc Man City sẽ tiếp tục thành công mà không có ông.

HLV Pep Guardiola chia sẻ, "Người quản lý tiếp theo của Man City phải là chính mình, đó là điều quan trọng nhất. Người quản lý mới, từ cách giao tiếp, đối xử với mọi người, cách họ sẽ chơi bóng, cách làm việc, họ phải là chính họ. Và CLB này rất, rất giỏi ở nhiều mặt. Và những sự chuyển giao, họ luôn làm rất tốt. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp".

Pep Guardiola bật khóc trong ngày chia tay Man City. ẢNH: James Gill - Danehouse

Pep Guardiola đã bật khóc khi nói lời cuối cùng tạm biệt đầy xúc động với Man City sau trận thua 1-2 trước Aston Villa ở vòng cuối cùng Premier League mùa này. Guardiola dẫn dắt trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV Man City, sau 10 năm huy hoàng, và đã có bài phát biểu trước 60.000 người hâm mộ từ khu vực trung tâm sân vận động Etihad chật kín khán giả.

Pep Guardiola đã cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt cha mình, Valenti Guardiola, người đang theo dõi từ khán đài sau khi đã đến Manchester để chứng kiến ​​lễ chia tay của con trai. Một đoạn phim tổng hợp những khoảnh khắc đẹp nhất trong triều đại của HLV người Tây Ban Nha được chiếu trên màn hình lớn, trong khi Man City cũng dành những lời tri ân nồng nhiệt cho bộ đôi sắp ra đi Bernardo Silva và John Stones.

Pep Guardiola nói: "Tôi rất hồi hộp. Sợ hãi. Tại sao các bạn lại yêu mến tôi nhiều đến vậy? Tại sao các bạn lại làm điều đó với tôi? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tình cảm lớn lao này. Thật tuyệt vời, một vinh dự khi được làm HLV của các bạn. Lý do tôi ở lại đây là vì hy vọng chúng tôi đã mang đến cho các bạn những cầu thủ xuất sắc. Hãy để tôi nghỉ ngơi một chút. Hy vọng chúng tôi (Man City) sẽ tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết mình.

Những năm tới, các bạn trên khắp thế giới sẽ thấy tôi ở trên đường phố, và dù các bạn là fan của Man City ở đâu, hãy đến ôm tôi nhé. Tôi sẽ rất cần điều đó. Được đại diện cho CLB này là một vinh dự lớn lao. Mọi quyết định tôi đưa ra đều vì lợi ích tốt nhất của CLB. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Tôi phải nói thẳng ra, nó thực sự rất vui".

Guardiola tạm biệt fan Man City. ẢNH: EPA

Hành động cuối cùng của Guardiola sẽ là dẫn dắt đội bóng của mình diễu hành trên một chiếc xe buýt mui trần quanh Manchester, khi hàng triệu người dự kiến ​​sẽ đứng dọc các con phố để nói lời tạm biệt cuối cùng. Bernardo Silva, người cũng sắp rời Etihad, đã dành những lời ca ngợi hết lời cho Guardiola. Anh gọi ông là HLV xuất sắc nhất mọi thời đại.

Bernardo Silva nói: "Pep Guardiola là lý do chúng tôi giành được nhiều chiến thắng như vậy. Ông ấy là người cầm lái, đưa ra các quyết định và tạo ra một đội bóng mạnh mẽ, không chỉ thành công trong một hoặc hai mùa giải mà còn trong một thời gian rất dài. Đó là điều khó khăn nhất.

Guardiola chưa bao giờ ngừng sáng tạo, không ngừng phát triển, không cho phép đội bóng đối phương thích nghi. Về mặt cá nhân, ông ấy là người cha tinh thần của tôi trong bóng đá. Tôi thực sự biết ơn tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi. Và tôi tin rằng ông ấy là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại".