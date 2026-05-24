HLV Pep Guardiola đánh giá sốc về người kế nhiệm ở Man City 24/05/2026 16:34

(PLO)- Pep Guardiola sắp rời Manchester City, nhưng trước khi khép lại một thập kỷ huy hoàng, ông để lại lời nhắn rất thẳng cho đội bóng rằng người kế nhiệm không nên cố trở thành “Pep Guardiola thứ hai”.

Sau 10 năm dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Dưới thời ông, đội chủ sân Etihad thống trị bóng đá Anh với 6 chức vô địch Premier League, đồng thời chạm tới đỉnh cao châu Âu bằng danh hiệu Champions League và Club World Cup.

Theo nhiều nguồn tin, Enzo Maresca đang nổi lên như ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Man City. Nhà cầm quân người Ý từng làm trợ lý cho Guardiola, sau đó dẫn dắt Leicester City và Chelsea, nên được xem là người hiểu rõ triết lý bóng đá của chiến lược gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Guardiola nhấn mạnh việc sao chép nguyên mẫu là điều nguy hiểm. Ông cho rằng một HLV mới phải có cá tính, bản sắc và cách dẫn dắt riêng. Theo Guardiola, thời điểm một người cố biến mình thành bản sao của người khác, mọi thứ rất dễ đi sai hướng.

Maresca từng là trợ lý của Guardiola. Ảnh: EPA.

Bên cạnh câu chuyện kế nhiệm, Guardiola cũng lên tiếng về 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính mà Man City đang đối mặt. Dù vấn đề này vẫn phủ bóng lên giai đoạn cuối nhiệm kỳ, ông khẳng định bản thân hoàn toàn tin tưởng CLB.

“Tôi tin họ”, Guardiola nói, đồng thời cho biết ông đã trao đổi với ban lãnh đạo và tin vào cách Man City hành xử.

Guardiola chia tay Etihad với di sản khổng lồ, nhưng thông điệp cuối cùng của ông rất rõ ràng, là Man City cần một người mở ra chương mới, chứ không phải một cái bóng đi sau huyền thoại.