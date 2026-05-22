MU có thể trao bản hợp đồng đầu tiên cho Carrick với giá trị 69 triệu bảng 22/05/2026 07:09

Sau thời gian giữ chức HLV tạm quyền vô cùng thành công, Michael Carrick đã được MU tưởng thưởng bằng bản hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm, cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Bây giờ, Michael Carrick có thể có khởi đầu hoàn hảo cho nhiệm kỳ chính thức tại Old Trafford nếu "quỷ đỏ" hoàn tất thương vụ mua lại Maxi Araujo từ Sporting CP với giá 69 triệu bảng Anh. Đây là bản hợp đồng, là ngôi sao đầu tiên mà Carrick có tại đội bóng thành Manchester nếu thành hiện thực.

Điều Carrick cần trong mùa hè này là sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Manchester United, bởi những bản hợp đồng năm ngoái đã chứng minh được giá trị của họ trong suốt mùa giải. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã gây ấn tượng trên àng công, trong khi Senne Lammens cũng thể hiện tài năng của mình trong khung gỗ.

Ban lãnh đạo MU có thể tiếp tục phong độ tốt này trên thị trường chuyển nhượng bằng cách tìm được người thay thế lâu dài cho Luke Shaw đang gặp khó khăn. Hậu vệ kỳ cựu này đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU mùa này trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest vào chiều Chủ nhật và dự kiến ​​sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của đội ở mùa giải tới, ngay cả khi anh không đá chính trong mọi trận đấu.

Ngôi sao đầu tiên gia nhập MU dưới thời Carrick có khả năng là Araujo. ẢNH: EPA

Araujo có thể là người đảm nhận vị trí hậu vệ trái tại MU. Theo các báo cáo từ truyền thông Bồ Đào Nha, MU đã bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ 26 tuổi này hồi đầu tháng 5 và đã liên hệ với người đại diện của anh về một thỏa thuận tiềm năng. Araujo đã thi đấu rất xuất sắc tại Liga Portugal kể từ khi gia nhập Sporting hai năm trước. Anh đã ghi được 11 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo trong 91 lần ra sân.

Theo các nguồn tin, một số CLB khác cũng đang quan tâm đến Araujo, bao gồm Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus và Atletico Madrid. Araujo đã bày tỏ mong muốn được chơi ở Premier League trong tương lai, dù đó là trong màu áo Manchester City của Pep Guardiola.

Hậu vệ này thừa nhận mong muốn được làm việc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola sau khi Sporting đánh bại Man City 4-1 tại Champions League, trong đó ngôi sao hiện tại của Arsenal, Viktor Gyokeres, đã lập hat-trick cho đội bóng Bồ Đào Nha vào năm 2024.

Khi được hỏi liệu anh có muốn gia nhập đội bóng của HLV người Tây Ban Nha trong tương lai hay không, Araujo nói: "Tôi hy vọng vậy, tôi rất hy vọng vậy... Tôi đã xin chụp ảnh cùng Pep Guardiola, chúng tôi nói chuyện vài phút và ông ấy đã chúc mừng tôi. Tôi rất vui về điều đó. Chúng tôi chỉ nói về trận đấu, không hơn không kém".

Tuy nhiên, Pep Guardiola dường như sẽ rời Man City vào cuối mùa này. Mặc dù mong muốn được chơi cho đối thủ của MU, Araujo lại có một mối liên hệ khác với MU thông qua cựu huấn luyện viên Ruben Amorim. Cả hai từng làm việc cùng nhau trong những tháng cuối cùng của Amorim tại Sporting trước khi ông chuyển đến Manchester và dành nhiều lời khen ngợi cho người thầy cũ của mình.

Araujo thích làm việc với Pep Guardiola, người nhiều khả năng sẽ rời Man City vào cuối mùa này. ẢNH: Eurasia Sport

Khi nói về mối quan hệ cá nhân của mình với Amorim, Araujo cho biết: "Đối với tôi cũng vậy, bởi vì trong suốt thời gian ngắn làm việc cùng Amorim, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi có cảm giác rất hợp nhau. Ông ấy lúc nào cũng vui vẻ. Amorim là một HLV tuyệt vời.

Tôi rất thích làm việc với Amorim, bởi vì cả những người ra sân và những người không ra sân đều tập trung vào cùng một mục tiêu. Và tôi nghĩ rằng, đôi khi, điều đó không dễ đạt được ở những đội bóng lớn. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy".

Mùa giải này, cầu thủ 26 tuổi Araujo đã có 45 lần ra sân cho Sporting, ghi được 7 bàn thắng và có 5 pha kiến ​​tạo. Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 69 triệu bảng Anh của Araujo có thể là trở ngại đối với MU, nhưng Carrick sẽ kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo trong mùa hè này và những năm tiếp theo để mang về nhiều thành công hơn cho đội chủ sân Old Trafford.