Wenger nói lời gan ruột sau khi Man City dâng cúp cho Arsenal 20/05/2026 09:49

(PLO)- Arsenal cuối cùng đã chấm dứt 22 năm khát danh hiệu Ngoại hạng Anh, khi chính thức lên ngôi vô địch mùa giải 2025-2026 theo cách đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc lịch sử của Arsenal được xác nhận sau trận hòa 1-1 giữa Manchester City và AFC Bournemouth trên sân Vitality vào rạng sáng 20-5 theo giờ Việt Nam.

Kết quả này khiến Man City chỉ có 78 điểm, kém Arsenal 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Mikel Arteta đã chắc chắn đứng trên đỉnh bóng đá Anh.

Man City bị Bournemouth cầm chân 1-1 khiến ngôi vô địch sớm có chủ trước một vòng đấu. Ảnh: EPA.

Bournemouth là đội mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha lập công của Eli Junior Kroupi. Man City sau đó dồn ép dữ dội trong hiệp hai, nhưng phải đến thời gian bù giờ Erling Haaland mới ghi bàn gỡ hòa. Dù tránh được thất bại. 1 điểm là không đủ để nhà đương kim á quân tiếp tục cuộc đua vô địch.

Ngay sau khi Arsenal đăng tải thông điệp ăn mừng trên mạng xã hội X, huyền thoại Arsene Wenger để lại lời nhắn đầy cảm xúc: “Các bạn đã làm được. Những nhà vô địch tiếp tục tiến lên khi người khác dừng lại. Đây là thời điểm của các bạn. Hãy tiếp tục tiến về phía trước và tận hưởng từng khoảnh khắc”.

Công thần Wenger chúc mừng ngôi vô địch của Pháo thủ sau 22 năm. Ảnh: EPA.

Chia sẻ của công thần Wenger càng khiến ngày đăng quang của Arsenal thêm đặc biệt. Chính ông là người từng đưa đội bóng Bắc London đến chức vô địch Premier League gần nhất ở mùa 2003-2004, thời điểm họ tạo nên kỳ tích bất bại cả mùa.

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, nước mắt, tiếc nuối và hy vọng, Arsenal đã trở lại ngai vàng. Chiếc cúp là lời khẳng định mạnh mẽ cho hành trình hồi sinh của Pháo thủ.