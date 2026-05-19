Bóng đá Indonesia rối bời giữa cầu thủ nội và nhập tịch 19/05/2026 15:10

HLV John Herdman của tuyển Indonesia vừa nêu quan điểm của mình về nền bóng đá Indonesia. Tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) không tin vào khả năng cầu thủ nội. Vì thế, Indonesia thực hiện đề án nhập tịch cầu thủ dạng di sản một cách quyết liệt từ 5 năm qua.

Trong khi đó, HLV John Herdman vừa nêu quan điểm: “Để một nền bóng đá phát triển mạnh và bền lâu, tuyển Indonesia cần những cầu thủ địa phương, chính họ mới có màu cờ sắc áo và được đông đảo fan ủng hộ".

Chuyện HLV John Herdman nêu ra là nói hoàn toàn đúng đắn bởi đó là hướng phát triển bóng đá bền vững và lâu dài của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên lãnh đạo bóng đá Indonesia thì thích đốt cháy giai đoạn, thích thời kỳ mình làm lãnh đạo đội tuyển phải hay, phải dự World Cup...

Marselino tài năng là cầu thủ nội của Indonesia từng ghi cú đúp vào tuyển Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 3. Ảnh: Bola

Hậu quả nhãn tiền đã lộ ra từ cách làm này. Điển hình là bóng đá Malaysia, đội tuyển Malaysia, rồi ngay cả cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Hoàng tử Ismail và CLB của ông đều dính đến những cầu thủ nhập tịch lậu... gây mất uy tín lớn cho bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Chuyện cầu thủ nhập tịch Indonesia hầu hết là người Hà Lan có pha trộn dòng máu Indonesia cũng gây quá nhiều rắc rối cho nền bóng đá hai nước. Còn thành tích như mong đợi thì cũng chẳng có gì cả.

HLV John Herdman đã trả lời báo chí trong cuộc gặp gỡ ngày 18-5 nêu quan điểm là Indonesia phải đào tạo tài năng, cầu thủ địa phương phải là nền tảng để xây dựng đội tuyển mạnh. Cách nói này chẳng khác nào chiến lược gia Canada đã nhắm thẳng vào người đứng đầu bóng đá Indonesia là tỉ phú Erick Thohir.

Ông Erick Thohir thì cứ sính ngoại, không tin vào tài năng địa phương. Còn một người làm bóng đá như John Herdman thì thừa hiểu nền tảng vững mạnh của một nền bóng đá phải từ đâu ra.

HLV John Herdman nêu quan điểm trái ngược với Chủ tịch Erick Thohir có thể làm bóng đá Indonesia rối bời. Ảnh: Bola

Trong những đợt tập trung đội tuyển sắp tới đây, HLV Herdman quả quyết ông sẽ cân nhắc ưu tiên cầu thủ địa phương, những cầu thủ nhập tịch có gia đình và đang thi đấu ở châu Âu thì xuất sắc vượt bật ông mới để ý và cân nhắc gọi vào tuyển. Cách làm và quan điểm này của HLV Herdman rõ ràng là đối nghịch với Erick Thohir.