Bốc thăm AFF Cup 2026: HLV Kim Sang-sik đối đầu John Herdman ở AFF Cup 2026 15/01/2026 17:21

Sự trông chờ đã thành hiện thực khi nhà đương kim vô địch AFF Cup - Việt Nam ở cùng bảng A với Indonesia, đội vừa có tân thuyền trưởng John Herdman, từng dẫn dắt tuyển Canada dự World Cup 2022.

HLV John Herdman của tuyển Indonesia vừa ra mắt ở xứ vạn đảo, bây giờ nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp đội vào chung kết và lên ngôi vô địch sau 6 lần vào chung kết hỏng ăn.

HLV John Herdman của tuyển Indonesia vừa nhậm chức đã cảm thấy áp lực giải cơn khát vô địch AFF Cup 2026? Ảnh:Bola

Hai đội Thái Lan và tuyển Việt Nam có thành tích tốt nhất trong ba giải gần đây nhất (vào chung kết) và được xếp nhóm hạt giống 1 tại lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 (ASEAN Hyundai Cup 2026) vừa kết thúc vào chiều nay 15-1.

Lá thăm vô cùng tuyệt vời khi đưa tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có dịp so tài cùng nhà cầm quân người Canada gốc Anh của Indonesia.

Giải đấu AFF Cup 2026 có nhiều ý nghĩa, đó kỷ niệm 30 năm ngày ra đời giải (từ năm 1996) và đây là lần đầu một nhà tài trợ Hàn Quốc “gắn” tên giải ASEAN Hyundai Cup 2026.

Hai bảng đấu AFF Cup 2026.

Và giải đấu không rơi vào thời điểm cuối năm, nhiều đội tuyển sẽ không có được lực lượng mạnh nhất do bận khoác áo CLB. Và cuối cùng các bên ngồi lại để đưa ra một thời điểm tốt nhất, vào tháng 7 và 8, thời điểm các quốc gia bước vào giai đoạn cuối chuẩn bị mùa giải mới. Đấy là thời điểm đẹp nhất mà các giải lớn trên thế giới cũng rơi vào thời gian này. Giải ASEAN Hyundai Cup 2026 cũng “tránh” được World Cup 2026, tức World Cup 2026 qua đi thì ASEAN Hyundai Cup sẽ đến.

Đông Nam Á có 11 đội, hai đội yếu nhất Brunei và Đông Timor sẽ đá Play off để chọn 1 một vào bảng đấu:

+Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026:

Bảng A: Việt Nam, Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng của cặp đấu Brunei- Đông Timor.

Bảng B: Thái Lan,Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào