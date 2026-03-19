Play off 2 Asian Cup 2026 Thua Triều Tiên, Đài Loan gần như tan vỡ giấc mơ dự World Cup 19/03/2026 18:24

(PLO)- Đài Loan, đội từng đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á, đã thua Triều Tiên ở trận Play off tranh vé dự World Cup 2027.

Ở giải bóng đá nữ châu Á 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027, nữ Đài Loan toàn gặp những đội “kèo trên” và giấc mơ World Cup 2027 đã tan vỡ. Đài Loan vừa thua Triều Tiên 0-4 ở trận Play off thứ nhì tranh vé dự World Cup vào hôm nay 19-3.

Nếu như tuyển nữ Philippines gặp quá nhiều điều thuận lợi, thua 3 đội mạnh và thắng 2 đội yếu hơn để có vé đi World Cup thì Đài Loan là câu chuyện khác.

Ở vòng bảng C, Đài Loan gặp những đối thủ cao hơn từ Nhật Bản đến Việt Nam, trong đó bất ngờ đánh bại tuyển nữ Việt Nam. Vào tứ kết, Đài Loan gặp Trung Quốc và thua sau 120 phút. Vào vòng Play off, Đài Loan lại gặp đối thủ cực mạnh khác là Triều Tiên. Trong khi Philippines đến với giải chỉ cần thắng hai đội cực yếu là Iran và Uzbekistan là có vé đi World Cup.

Đài Loan vẫn thể hiện rất kiên cường, còn Triều Tiên lại ở đẳng cấp thế giới. Ảnh: AFC

Đài Loan nỗ lực tột độ trước Triều Tiên, tuy nhiên sự khác biệt ở đây là đẳng cấp. Triều Tiên ở đẳng cấp thế giới, còn Đài Loan có trình độ như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Myanmar mà thôi.

Tuy nhiên tại giải này cho thấy họ tiến bộ rất nhanh, trong đó thắng tuyển Việt Nam 1-0 ở bảng C, rồi dẫn Trung Quốc vào hai hiệp phụ ở tứ kết...

Trước Triều Tiên quá mạnh và quá khỏe cùng đẳng cấp thế giới, Đài Loan đã không thể gây khó khăn khi mà Triều Tiên cũng đầy quyết tâm tìm tấm vé đi Brazil năm tới.

Bốn bàn thắng của Triều Tiên do công Hong Song-ok (hat trick vào các phút 32,49,68), bàn còn lại do công Kim Kyong-yong ghi phút 52.

Đài Loan vẫn còn cơ hội World Cup 2027 khi tham dự vòng Play off liên khu vực. Ảnh: AFC

Sự tiến bộ của nữ Đài Loan ở giải này là sức mạnh và sức bền của họ rất ấn tượng. Tuy nhiên thua Triều Tiên, Đài Loan hầu như tan vỡ giấc mơ World Cup dẫu vẫn còn thêm một cơ hội nữa ở vòng Play off liên khu vực.

Như vậy sáu đội tuyển của châu Á đã có vé dự World Cup 2027 gồm Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Triều Tiên. Hai đội thua ở Play off gồm Uzbekistan và Đài Loan sẽ tiếp tục khi vòng Play off liên khu vực. Tuy nhiên, họ rất khó có cửa đoạt vé trước những đại diện châu Phi, Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ.