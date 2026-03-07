VCK Asian Cup 2026: Thua Đài Loan, tuyển Việt Nam đang “binh” đường gì? 07/03/2026 14:23

(PLO)-Tuyển Việt Nam thua Đài Loan 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá nữ Asian Cup 2026, vé đi World Cup 2027 phụ thuộc vào lượt cuối ngày 10-3.

Thua Đài Loan 0-1 trong trận đấu vừa kết thúc, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng C giải bóng đá nữ châu Á, khi trước đó thắng Ấn Độ 2-1. Xét 2 vé vớt cho đội thứ ba có thành tích xuất sắc thì thầy trò HLV Mai Đức Chung đang ở vị trí vào tứ kết, song còn hàng nhiều kịch bản diễn ra sau lượt trận cuối ngày 10-3.

Trận đấu Việt Nam - Đài Loan diễn ra lúc 13 giờ tại Perth của Úc, tương đương 12 giờ, giờ Việt Nam, ngày 7-3. Các cô gái Việt Nam nặng nề, mồ hôi nhễ nhại vì phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên đây là yếu tố không phải mang ra để đổ lỗi.

Khỏe như Thanh Nhã còn... mệt mỏi trước cái nắng 37 độ bóng lăn lúc 13 giờ ở Perth, Úc. Ảnh: AFC Tuyển nữ Việt Nam chờ gây địa chấn ở Asian Cup 2026

Vì sao? Đài Loan cũng phải chịu cái nắng nóng kinh khủng này. Đài Loan ở vĩ tuyến cao hơn nên mát mẻ hơn nên nguyên tắc họ chịu nắng nóng không bằng Việt Nam.

Tuy nhiên các cô gái Đài Loan thi đấu rất quyết tâm, kiểu như Ấn Độ, nhưng Đài Loan thì hay hơn, tinh quái hơn và họ có cả ngôi sao nhập tịch từ Nhật Bản Matsugana Saki chơi cực khỏe, như một nguồn cảm hứng cho toàn đội Đài Loan.

Bích Thùy cũng không thấy "tả xung hữu đột" như trận trước gặp Ấn Độ. Ảnh: AFC

Chính ngôi sao gốc Nhật này đã có pha dứt điểm tinh tế vào cầu môn Kim Thanh bóng chạm xà bật ra và Su Yu Hsuan đánh đầu bồi vào khung thành trống ăn bàn ở phút 26.

Tuyển nữ Việt Nam cũng áp dụng nhiều bài vở, khi thì phối hợp nhóm nhỏ, lúc thì chuyền dài, nhưng nhìn chung những đường chuyền để kết thúc thì lạc địa chỉ quá nhiều.

Đài Loan vẫn mạnh và khó chịu như những lần trước tuyển nữ Việt Nam chạm trán.

Tuy nhiên lần này, các cô gái Việt Nam tiếp cận trận đấu trông có vẻ tâm lý căng cứng lại cộng thêm cái nắng nóng 37 độ C khiến họ khó vượt qua. Còn trên sân thì Đài Loan cũng rất giỏi và quái.

Lượt trận cuối bảng C rất phức tạp, thậm chí tuyển Việt Nam không được “tự quyết” và đứng chót bảng nếu Ấn Độ thắng đậm Đài Loan.