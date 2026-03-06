Đình Bắc và đồng đội thay thế Iran đá giải quốc tế, lại đụng độ Thái Lan 06/03/2026 12:46

(PLO)- Một thay đổi đáng chú ý vừa xảy ra tại Giải bóng đá U-23 quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 khi đội tuyển U-23 Việt Nam chính thức được mời tham dự để thay thế U-23 Iran.

Thông tin Việt Nam thay thế Iran này đã được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) xác nhận sau khi đội bóng Tây Á quyết định rút khỏi giải đấu vì những điều chỉnh trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng và lịch tập trung cho các giải đấu khác trong năm.

Theo CFA, giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25-3 đến ngày 31-3 tại Trung tâm Bóng đá Quốc tế Tây An, thành phố Tây An, Trung Quốc. Sau khi Iran rút lui, ban tổ chức đã nhanh chóng tìm kiếm một đội bóng thay thế phù hợp để đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như sự cân bằng của giải.

U-23 Việt Nam được lựa chọn nhờ phong độ ổn định của bóng đá trẻ trong khu vực, đồng thời đội bóng này cũng thường xuyên tham dự các giải đấu quốc tế với tinh thần thi đấu tích cực.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam thế chỗ Iran đá giải ở Trung Quốc. Ảnh: CCT.

Việc nhận lời mời từ CFA giúp Đình Bắc và đồng đội có thêm cơ hội cọ xát quốc tế quan trọng trong năm 2026. Đây cũng là một phần trong chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia và chuẩn bị nhân sự cho các đấu trường lớn, đặc biệt là Asian Games 2026.

Giải đấu năm nay quy tụ bốn đội tuyển gồm chủ nhà U-23 Trung Quốc, U-23 Việt Nam, U-23 Thái Lan và U-23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Dù chỉ là giải giao hữu, ban tổ chức vẫn đánh giá đây là sân chơi có tính cạnh tranh cao bởi các đội đều đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu cấp châu lục.

Theo lịch thi đấu được công bố, U-23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch của mình bằng trận gặp U-23 CHDCND Triều Tiên vào lúc 15 giờ ngày 25-3. Ba ngày sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào cuộc đối đầu với U-23 Thái Lan vào ngày 28-3, một trận đấu luôn thu hút nhiều sự chú ý trong khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik có thể vắng mặt ở tuyển U-23 do bận nắm tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 31-3, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà U-23 Trung Quốc vào lúc 19 giờ 35.

Để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ cho hội quân vào ngày 17-3 tại Hà Nội. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ cũng như thử nghiệm đội hình trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Việc góp mặt tại giải U-23 quốc tế ở Tây An là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ có lối chơi khác biệt.