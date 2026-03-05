Lạ lùng nhà vô địch SEA Games thua hai trận vẫn rộng cửa đi tiếp 05/03/2026 12:43

Tuyển Philippines, nhà vô địch SEA Games vừa thua Hàn Quốc 0-3 ở lượt trận thứ nhì bảng B, xem như thầy trò HLV Mark Torcaso chỉ còn cách đi tìm vé vớt.

Ở lượt trận đầu bảng A, Philippines thua chủ nhà Úc 0-1.

HLV Mark Torcaso của tuyển Philippines đã cân nhắc và tiên liệu viễn cảnh của các học trò ở bảng A không thể gây đột biến trước Úc và Hàn Quốc. Ông đã tính toán bảo toàn lực lượng và dồn sức đánh bại Iran thật đậm ở lượt trận cuối vào ngày 8-3 để tìm tấm vé vớt (một trong hai ngôi thứ 3 của 3 bảng đấu có thành tích tốt nhất vào tứ kết).

15 phút đầu trận, lưới của Philippines đã hai lần rung lên trước các cô gái xứ Kim chi. Ảnh: AFC.

Rõ ràng ông Mark Torcaso muốn “úp sọt” tuyển Iran vừa yếu vừa đá vừa ngóng quê nhà đang chìm trong khói lửa chiến tranh.

Trở lại lượt trận thứ nhì bảng A của nữ Philippines diễn ra lúc 10 giờ ngày 5-3 (giờ Việt Nam), với tỉ số 3-0 nghiêng về những cô gái xứ Kim Chi (trước đó Hàn Quốc cũng thắng Iran 3-0). Ba bàn thắng của Hàn Quốc ghi vào lưới thủ môn Olivia McDaniel do công Jeon Yu-gyeung,Park Soo- jeong và Mun Eun-ju ghi lần lượt vào các phút 12, 15 và 56.

Trắng tay hai trận đầu, Philippines dồn lực thắng thật đậm Iran. Ảnh: AFC.

Như vậy, ở trận cuối bảng A đá với Iran, tuyển nữ Philippines sẽ phải ghi thật nhiều bàn bàn thắng để cải thiện chỉ số phụ với hy vọng có chiếc vé vớt vào tứ kết.

Nhìn chung vòng chung kết Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 chưa có địa chấn. Các đội "kèo dưới" đều thua, trong đó có trận Ấn Độ thua Việt Nam 1-2 tối ngày 4-3.